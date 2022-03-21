ورزازات.. بنسيعد يتفقد مشروع تأهيل مركز للتخييم ب 4.4 مليون درهم

2022-03-21 / 1:34 مساءً
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هبة بريس - ورزازات

افتتح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد اليوم الإثنين 21 مارس الجاري زيارته لجهة درعة تافيلالت، بزيارة تفقدية لورش تأهيل مركز للتخييم الصيفي أگلموس المتواجد بالجماعة الترابية إغرم نوگدال بإقليم ورزازات.

ويضم المشروع الذي تشرف على انجازه وزارة الشباب والثقافة والإتصال، بناء طريق للولوج للمركز، وبناء جدار وقائي من “الكابيون”، وتجهيز المركز بالإنارة بواسطة الطاقة الشمسية، بغلاف مالي يناهز 4 ملايين 447 ألف درهم.

ومن المنتظر ان يساهم هذا المشروع الذي ستمتد الاشغال به 05 اشهر، في تأهيل المركز والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة .

رافق الوزير بنسعيد خلال هذه الزيارة التفقدية للورش عامل إقليم ورزازات عبد الرزاق المنصوري، ورئيس المجلس الإقليمي لورزازات سعيد افروخ، وبعض منتخبي الإقليم والسلطات المحلية وشخصيات مدنية وعسكرية.

وفي برنامج الوزير بإقليم ورزازات ايضا زيارة قصبة أيت بنحدو وقصبة تاوريرت و Cerkas، والمركز الثقافي ورزازات، واستوديوهات السينما بضواحي مدينة ورزازات.

على ان يزور يوم غد الثلاثاء 22 مارس الجاري المركز الثقافي قلعة مگونة إقليم تنغير، المركز الثقافي تنغير، المركز السوسيو رياضي للقرب 3 مارس بمدينة الرشيدية، و المركز الثقافي الرشيدية.

ويختتم زيارته لجهة درعة تافيلالت يوم الأربعاء 23 مارس الجاري بزيارة ل “مدينة أوريون”، منحوتة “la spirale d or” ومنحوتة ” l’escalier céleste” على بعد 15 كيلومتر من مركز الجرف بإقليم الرشيدية، والموقع التاريخي لمدينة سجلماسة، والمركز الثقافي الريصاني، قصر الفداء، باب المنصورية، وضريح مولاي علي الشريف.

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