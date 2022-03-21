أوكرانيا.. مغاربة محاصرون في ماريوبول وخيرسون يترقبون ممرات آمنة لإجلائهم

هبة بريس

جددت هند دقون حقوقية مغربية مقيمة في فرنسا، تطوعت للتنسيق مع مجموعات تواصل لإنقاذ وإيصال مئات المغاربة إلى بر الأمان على الحدود الأوكرانية البولندية مناشدتها للصليب الأحمر الدولي، بضرورة التدخل العاجل والضغط على الحكومة الروسية لتيسير فتح ممرات إنسانية لإنقاذ العالقين هناك، ومنهم أزيد من عشرين مغربيا.

هند دقون قالت لهبة بريس إن المحاصرين ينتظرون بفارغ الصبر إعطاء الضوء الأخضر لإجلاء المحاصرين، حيث الحرب الروسية على أوكرانيا لاتزال مشتعلة منذ أربع وعشرين يوما.

كما وجهت هند دقون نداء عاجلا لإنقاذ المحاصرين في مدينتي خيرسون وماريوبول التي انقطع التواصل مع المغاربة داخلها أزيد من اثني عشر يوما مضت وهي المتواجدة في الجنوب الشرقي الأوكراني المطل على بحر آزون، من دون أدنى مقومات العيش في ظل انعدام الماء والكهرباء،”عائلات مغربية داخل ماريوبول محتاجون للمساعدات الأولية من دواء خاصة لنساء مغربيات حوامل اللاتي تعانين من نقص كبير في الأدوية”، وهو ما أشار له الصليب الأحمر الدولي في أوكرانيا” المحاصرون في ماريوبول من دون ماء وكهرباء والأدوية منعدمة، خاصة للأطفال والرضع وهو ما ينذر بكارثة إنسانية تسائل الرأي العام الدولي”.

هند دقون، شددت القول أن سفراء المغرب كانوا متعاونين جدا مع المتطوعين الذين بادروا للتنسيق ومد العون للمغاربة للتخفيف من معاناتهم صحيا ونفسيا وإرشادا لهم، لتمكينهم من الخروج عبر مختلف وسائل النقل المتاحة لبلوغ الحدود للبلدان المجاورة،” خاصة السفارة المغربية في كييف المتواصلة بشكل دائم عبر هشام سباتة المكلف بملف المحاصرين، ووزارة الخارجية مشكورة مدتنا بأرقام مهاتف سفراء المغرب في دول الجوار الذين بذلوا مجهودات كبيرة أيضا لإخراج المغاربة بسلام من تعليمات مؤكدة من قائد البلاد الملك محمد السادس، من براثن الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا”.

من جهته، أوضح خالد المنبي أحد المغاربة المحاصرين في خيرسون لهبة بريس أن جل المغاربة في خيرسون بأمان”المغاربة هنا بأمان فالقصف الذي كان أمس السبت رغم أنه كثيف وشديد لكنه يسمع ضواحي المدينة وليس داخلها، نحن ننتظر الممرات الآمنة للخروج، الله يستر خويا”.

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