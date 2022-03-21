صورة تعبيرية

ظهر في فيديو يعرض شخصا للسرقة.. توقيف ثلاثيني بطنجة

2022-03-21 / 1:13 مساءً
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هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الأمن بولاية أمن طنجة، من اعتقال شخص ظهر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال نهاية الأسبوع الماضي، وهو يعرض شخصا آخر للسرقة بساحة فرنسا.

وأوضح مصدر أمني أن ولاية الأمن تفاعلت بسرعة وجدية مع معطيات شريط الفيديو، حيث تمكنت مصالح الدائرة الأمنية الأولى، وبناءًا على الابحاث و التحريات الميدانية، مساءً أمس الأحد 20/03/2022 من توقيف شخص يشتبه في ظهوره في شريط الفيديو المذكور.

وكشف ذات البلاغ، أن الشخص المشتبه فيه، تم توقيفه في حالة تلبس بعملية نشل هاتف محمول، و يتعلق الأمر بشخص من ذوي السوابق العدلية يبلغ من العمر 30 سنة، تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية للبحث معه حول ظروف و حيثيات الحادثة، و كذا لتوقيف شركاء محتملين له.

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تعليق واحد

  1. لازال تلميذ منذ 3 أشهر تقريبا لم ييأس من توصل البوليس بمكناس من اعتقال اللص الذي سرق له هاتفه الايفون خصوصا انه قدم هو ايضا شريط فيديو لعملية السرقة وايماي الايفون للدائرة الامنية 2 حمرية وطُلب منه حذف الايكلود من الهاتف، وتم فعلا تشغيل الهاتف بعد ذلك من شخص ما لكن الغريب في الامر لم يتم تحديد مكان الهاتف رغم وجود الاماي د الهاتف وصور اللص عند الشرطة القضائية والهاتف مشغل حسب شركة الابل كما جاء في رسالتهم اليه.هادشي ف مكناس حمرية

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