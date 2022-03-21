حملة اعتقالات واسعة بالبيضاء تطال المجرمين و المبحوث عنهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحرك أمني ملحوظ لوحظ خلال الأيام الأخيرة بعدد من مناطق الدار البيضاء، حيث عززت الفرق الأمنية من تواجدها بالنقاط الرئيسية و السوداء بالعاصمة الاقتصادية و هو ما استبشرت به الساكنة خيرا.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن عناصر الأمن بالدار البيضاء تقود في الآونة الأخيرة حملة واسعة النطاق لتوقيف المجرمين و المبحوث عنهم و مروجي المخدرات بعدد من الأحياء.

المثال نسوقه من دائرة أمن مولاي يوسف بالدار البيضاء، حيث تنفست ساكنة بوركون الصعداء موازاة مع الحملة الأمنية التي شملت تجفيف منابع الإجرام بهاته المنطقة الشعبية.

و أسفرت هاته الحملة عن توقيف و اعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا في حالة فرار و صدرت في حقهم مذكرات بحث محلية و وطنية، و منها أفراد عصابة مبحوث عنهم بعد الهجوم على محل للمأكولات ببوركون.

كما أسفرت ذات الحملة الأمنية عن توقيف جناة متلبسين بترويج المخدرات والسرقة الموصوفة خاصة بزنقة نزار العابدي و زنقة النجراني ببوركون و بعض الأحياء القريبة من منطقة المعاريف.

و نوهت الساكنة بهاته الحملات الأمنية خاصة أنها تأتي في وقت بدأت معدلات الجريمة ترتفع بمناطق سكنهم، مطالبين في الوقت ذاته بمواصلة نفس النسق و بشكل مستمر لوضع حد لقطاع الطرق و المجرمين و المنحرفين الذين يروعون الساكنة.

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