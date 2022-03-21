حصري.. ديو غنائي يجمع زينب أسامة و مروان خوري

2022-03-21 / 12:37 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

عقب النجاح الذي حققه الديو الذي جمع كل من الفنانة المغربية زينب أسامة و النجم اللبناني مروان خوري في أحد البرامج العربية، أعلنت أسامة عن ديو غنائي جديد قريبا.

و في هذا الصدد، كشفت خريجة ستار أكاديمي في تصريح خاص لهبة بريس، أن مروان خوري و عدها بذلك كما أنهما بصدد التحضيرات لعمل غنائي مشترك.

و عن جديدها “باين” صرحت أسامة أنها موجهة للمرأة المثابرة و الطموحة التي تعاني من الرجل الذي يسعى دائما إلى تحطيمها و التقليل من شأنها، و كذلك الذي يقف معها و يساندها.

و عن مواصفات فارس أحلامها، قالت زينب أسامة:” أهم حاجة يكون راجل كيبغيني و متفتح و متفهم للعمل ديالي فقط”.

و يشار أن الفنانة المغربية أفرجت قبل أيام عن أغنيتها الجديدة “باين”، حيث صورتها على طريقة الفيديو كليب، و هي من كلمات خالد سلام، و توزيع بلال أفريكانو.

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