الانتقادات تطال طلبة الطب بالمغرب بعد رفضهم إدماج زملائهم العائدين من أوكرانيا
غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات غاضبة من قرار ما يسمى “اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب و الصيدلة و طب الأسنان بالمغرب”، و ذلك بعد بيانهم الذي عبروا من خلاله عن رفضهم إدماج زملائهم العائدين من أوكرانيا بنفس الفصول و الكليات التي يتابعون فيها دراستهم بالمغرب.
و انتقد عدد كبير من رواد منصات التواصل قرار ممثلي طلبة الطب في المغرب، معتبرين ذلك يدخل في خانة الإحساس بالدونية و الغرور و غياب حس التضامن و المواطنة الحقة في مثل هاته الظروف القاهرة.
و أجمع المعلقون على أن رفض أو قبول إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا ليس أبدا من صلاحيات ولا اختصاصات الطلبة، مادامت هناك وزارة وصية في بلد يجب أن تحترم فيه المؤسسات و المسؤوليات، مشيدين في الوقت ذاته بقرار السلطات المغربية التي سهلت عودة الطلبة من أوكرانيا و مؤيدين قرار الوزارة التي تدرس إمكانية دمجهم في كليات الطب المغربية لتفادي ضياع مستقبلهم المهني و الدراسي.
هذا و كانت لجنة طلبة الطب بالمغرب قد عبرت بشكل قاطع رفضها إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الكليات والمستشفيات الجامعية المغربية، حيث أكدوا على ضرورة عدم إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا رفقتهم معتبرين ذلك بمثابة خط أحمر.
12 تعليقات
من زاوية الشعبوية هذا المطلب برغماتي اقصائي للفئة من الشعب التي لم تجد مكانا في هذا البلد وذهبت على حساب جيوب معيليها الى بلدان اخرى بحثا عن شهادة صعبة المنال بالمغرب والاسواء ان القدر جاء بما لا تشتهي رغباتهم فأصبحوا اليوم في مهب الضياع وبلدهم ارتئى ادماجهم بجامعاته قصد جبر ولو جزء من الضرر الذي وقع لهم نتيجة قوة قاهرة وغير المتوقعة فأبى طلبة هذه المؤسسات الجامعية الى ان يرفضوا ادماج ابناء جادتهم معهم تفاديا للاكتضاض والمزاحمة بالمدرجات واماكن تمارين.
من جهة ثانية الطلبة معهم حق في جانب توفير الامكانيات والبنيات والموارد البشرية الكافية قصد تحسين مجودة التكوين بدل الضغط على من هم اصلا في ضغط وجعل الجامعات كالأقسام المشتركة في القرى مستوى يعي ظهره للمستوى الاخر والقسم صبورتين في الاتجاهين والاستاذ من الضغط يعطي دروس نستوى للتلاميذ المستوى الاخر.
المهم وهي النتيجة الحتمية ان المغرب استقبل طلبة في بلد استقبالهم حرب منعت اتمام تكوينهم وعليه فمجلس الطلبة ليس له الحق في التدخل في قرارات السيادة للدولة لان الادماج يتجاوز الجامعة والكلية فهو قرار الملك والحكومة والمستفيدين منه مغاربة لا تقل درجة مواطنتهم عمن هم حاليا في مدرجات الجامعة المغربية وعليه وجب الانخراط في اتمام التكوين وتوفير الموارد التي تحتاجه المؤسسات المغربية والكفاءة تأتي من بعد الممارسة.
ألخص التعليق في سطر واحد وهو:
قبل أن تكون طبيبا يجب أن تكون إنسانا.
نحن كلنا مغاربة، الشخص الذي يرفض ادماج الطلبة العائدين من اوكرانيا في الجامعات المغربية ليس لديه احساس ولا قلب،ان الله عز وجل امرنا بحب الخير لغيرنا وايس الشر، الله يهديكم، تمنوا لغيركم ما تتمنوا لانفسكم، اذا تابعوا دراستهم في المغرب لم ياخذوا لكم مناصبكم، الرزق بيد الله.
يضطر الإنسان أحيانا إلى قول ما كشف ما يعتمل في النفس من حكرة خاصة عندما تأتي من أهل القطاع المفروض فيه القدوة الإنسانية والحكمة ونكران الذات في أوقات المحن، فقطاع الطب مع الأسف الشديد خلق تمثلا شديد السلبية أمام أعين أغلب الفئات الإجتماعية بفعل الأنانية والجشع وانتهاز كل الفرص للاغتناء من الام وقساوة الناس مستغلين أضعف لحظة التي هي لحظة المرض والضعف
تقول زملاءهم واش طبيب في المغرب جاب 18 في الباك باغي تقارنو مع كسول ناجح بزز و مشا يلعب في اكرانيا ؟؟
asshab ta3liqat li kayentaqdo ghir kossala bhal hado li jaw men ukraine wach wahd jayb 18/20 flbac tjib lih wahd jayb 10/20 bach yeqra m3ah fhad domaine medecine walla pharmacie walla ingenieur kouno thachmo baraka men tkharbiq ana m3a had lajna wila lhokoma mchat hatta damjathom khass had talaba dial lmaghreb li jabo 18 flbac irafdo hadchi baraka men laqwalb odahk 3la nass….safi iwalliw 3andna lguezzara machi atibbbae
اعرف تلميذ نجح في الباك ب 10,18(اقول عشرة)ولم يلق مكانه حتى في مراكز التكوين المهني حيث سجل ضمن الاحتياطيين بالمغرب فانعرج صوب أوكرانيا ورجع بدبلوم في الصيدلة والآن مساعداه هما اللذان يسيرا الصيدلية فهل مثل هذا الطالب وجب ادماجه في كلية الصيدلة بالمغرب؟ علما ان تلميذ آخر حصل على الباك ب17,65سنة 2020ولم يسعده الحظ لمتابعة دراسته في إحدى كليات الطب بعد اجتياز المباراة.اذا قبلت الوزارة ادماجهم فعليها التركيز على الطلبة الذين حصلوا على معدل 16 وما فوق في الباك أما إذا تم ادماجهم جميعا فلن يكون لأطباء المستقبل أية قيمة علمية( حوتة وحدة تخنز شواري).
ردا على التعليق الخاص بالسيد محمد
انها قمة العنجهية والهمجية والازدراء ان يقول طالب محسوب على كلية الطب هذا الكلام .
لي تنعرفو ولي شفناه فوسائل الإعلام المغربية أن الطلبة لي جابو 19 ومافوق فالمعدل ديال الباك هم طلبة يتميزون بحسن الخلق والتواضع وحب الخير للناس على عكسك أنت لي ناجح غير ب 18 فالمعدل
ويا حسرتاه على هاد النوع من الطلبة , فهاد الطالب لي رجع من اوكرانيا يمكن يكون فيه الخير عليك ويكون أكثر رحمة وأقل جشعا منك .
راه الطب أولآ وأخيرا ميدان إنساني واجتماعي وتضامني قبل مايكون مصدر للاغتناء ومراكمة الأموال .
لك الله ياوطني
لو تم ادراجهم في كلية الطب فانتظروا احتجاجات جميع الطلبة الذين حصلوا على ميزات ممتازة في البكالوريا ولم يتسنى لهم الالتحاق بهذه الكليات وليس فقط طلبة كلية الطب .فكيف يعقل لباك اداب الالتحاق بها او باك بميزة مقبول في حين ميزة حسن او حسن جدا لم يتسنى لها ذلك.اذا تم الالتحاق فلا بد ان يخضع لشروط منها اجتياز الامتحان. تقبلوا مروري.
الطب تلاعب بجسم البشر يجب ان يكون الاعب متمكنا وليس طبيبا جاء من اكرانيا وادا دخلوا كلية الطب بالمغرب يجب ان يسلموهم شواهد مختوم عليها درس باكرانيا تم التحق بالمغرب لكي لا يدهب عندهم احد لان جسم الانسان وصحته اغلى ما يملك
من غير المعقول أن توفق اولا على الدولة أو المؤسسات ان تقوم بامتحانات لهؤلاء الطالبة لمعرفة مستواهم لأن في بعض هده الشواهد شواءبوخاصة دول أروبا الشرقية
الطب تلاعب بجسم البشر ويجب على الاعب ان يكون متمكنا وليس طبيبا من اكرانيا وادا تم ادماجهم بالكليات المغربية يجب ان يسلموهم شواهد بانهم درسوا باكرانيا لكي لا يغامر الانسان بحياته ويهب عندهم وشكرا