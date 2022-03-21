الانتقادات تطال طلبة الطب بالمغرب بعد رفضهم إدماج زملائهم العائدين من أوكرانيا

2022-03-21 / 11:10 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات غاضبة من قرار ما يسمى “اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب و الصيدلة و طب الأسنان بالمغرب”، و ذلك بعد بيانهم الذي عبروا من خلاله عن رفضهم إدماج زملائهم العائدين من أوكرانيا بنفس الفصول و الكليات التي يتابعون فيها دراستهم بالمغرب.

و انتقد عدد كبير من رواد منصات التواصل قرار ممثلي طلبة الطب في المغرب، معتبرين ذلك يدخل في خانة الإحساس بالدونية و الغرور و غياب حس التضامن و المواطنة الحقة في مثل هاته الظروف القاهرة.

و أجمع المعلقون على أن رفض أو قبول إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا ليس أبدا من صلاحيات ولا اختصاصات الطلبة، مادامت هناك وزارة وصية في بلد يجب أن تحترم فيه المؤسسات و المسؤوليات، مشيدين في الوقت ذاته بقرار السلطات المغربية التي سهلت عودة الطلبة من أوكرانيا و مؤيدين قرار الوزارة التي تدرس إمكانية دمجهم في كليات الطب المغربية لتفادي ضياع مستقبلهم المهني و الدراسي.

هذا و كانت لجنة طلبة الطب بالمغرب قد عبرت بشكل قاطع رفضها إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا في الكليات والمستشفيات الجامعية المغربية، حيث أكدوا على ضرورة عدم إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا رفقتهم معتبرين ذلك بمثابة خط أحمر.

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تعليق واحد

  1. من زاوية الشعبوية هذا المطلب برغماتي اقصائي للفئة من الشعب التي لم تجد مكانا في هذا البلد وذهبت على حساب جيوب معيليها الى بلدان اخرى بحثا عن شهادة صعبة المنال بالمغرب والاسواء ان القدر جاء بما لا تشتهي رغباتهم فأصبحوا اليوم في مهب الضياع وبلدهم ارتئى ادماجهم بجامعاته قصد جبر ولو جزء من الضرر الذي وقع لهم نتيجة قوة قاهرة وغير المتوقعة فأبى طلبة هذه المؤسسات الجامعية الى ان يرفضوا ادماج ابناء جادتهم معهم تفاديا للاكتضاض والمزاحمة بالمدرجات واماكن تمارين.
    من جهة ثانية الطلبة معهم حق في جانب توفير الامكانيات والبنيات والموارد البشرية الكافية قصد تحسين مجودة التكوين بدل الضغط على من هم اصلا في ضغط وجعل الجامعات كالأقسام المشتركة في القرى مستوى يعي ظهره للمستوى الاخر والقسم صبورتين في الاتجاهين والاستاذ من الضغط يعطي دروس نستوى للتلاميذ المستوى الاخر.
    المهم وهي النتيجة الحتمية ان المغرب استقبل طلبة في بلد استقبالهم حرب منعت اتمام تكوينهم وعليه فمجلس الطلبة ليس له الحق في التدخل في قرارات السيادة للدولة لان الادماج يتجاوز الجامعة والكلية فهو قرار الملك والحكومة والمستفيدين منه مغاربة لا تقل درجة مواطنتهم عمن هم حاليا في مدرجات الجامعة المغربية وعليه وجب الانخراط في اتمام التكوين وتوفير الموارد التي تحتاجه المؤسسات المغربية والكفاءة تأتي من بعد الممارسة.

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