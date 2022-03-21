أسعار المحروقات في ارتفاع.. ومواطنون: “تقهرنا وتخلينا عن سياراتنا”
هبة بريس - الرباط
سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة.
وبلغت أسعار البنزين بعموم المحطات بمدن المملكة متوسط 14.30 سنتيما، في حين بلغت أشعار الغازوال متوسط 12:80 سنتيم.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتزايدة، لافتين أنهم تخلوا عن التنقل بسياراتهم منذ أسابيع وتعويضها بوسائل النقل العمومي بسبب هذا الغلاء.
وأكد ذات المواطنين، أنهم أصبحوا بين مطرقة غلاء المحروقات من جهة وسندان غلاء المواد الغذائية من جهة أخرى، مسترسلين بالقول “كلشي غلا، والصالير باقي هو هو”.
وطالب المواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة للتصدي لهذا الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمغاربة خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة منهم.
ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
12
2
4 تعليقات
الله يخد فيك الحق يبن كيران
اهانئ اخنوش على ما يقدم لنفسه من ارباح واحيي من صوت عليه
يعبـر المواطنيـن عن سخطهم العـارم عـن السيـاسـة الفـاشـلة للحكـومـة بسبب الارتفاعات المهـولــة والمتـزايدة، فـي المحـروقــات بالمغـرب ، والتـي أدت الى الزيـادة فـي جــل المواد بدون استثنــاء ، كمـا أنهـا جريمـة نكـراء فـي حـق الوطـن والمواطنيـن
ويـؤكد المواطنـون أنهم أصبحوا بين مطرقة غلاء المحروقات من جهة وسنـدان غـلاء المـواد الغـذائية وحتى الغيـر غذائـية من جهة أخـرى، والقــدرة الشـرائيـة جـد متدنيــة والأجــور مجمـدة . والأاحتكـار سيـد الموقـف مع غيـاب مـراقبـة الأسعـار وعـدم حمـايـة المستهــلك .
وطالب المواطنون الحكومة باتخـاذ إجـراءات مستعجـلة للتصـدي لهذا الغـلاء وحماية القـدرة الشرائية للمغـاربة خاصة الطبقة المتوسطة والفقيـرة منهم.
والـحل واحــد لا ست وثلاثيــن حلولا ، وهــو دعــم المحــروقات لفـائـدة المواطنيـن وذلك بالقـيـام بتخفـيض مهــم
فـي الأثمــان عـند ســائـر المحطـات بالمغــرب.
ونـذكـر الحكـومـة أنــه دائمـا فـي المغرب عنـدمـا يرتـفع ثمـن البرميل فـي العالم نجـد ثمـن المحروقــات بالمغرب فـي تصـاعـد وارتـفـاع ، وكـفـى من الاحتـكـار. والمواطنون لا يعتبـرون أشبــاحا او قطيـعا.
شكرا سي عزيز اخنوش الله يرحم ليك الوالدين … دابا عاد عرفنا معنى خلط السياسة بالمال …. يعني ما غادي يجينا منك غير
الويل لكحل …. تبورد علينا كي بغيتي ياك احنا لي صوتنا عليك …. وا دير فينا لي بغيتي …… نستاهلو اكثر