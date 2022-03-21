ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.. تونس
الصورة من الارشيف

بعد تخفيف القيود.. فرنسا تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

2022-03-21 / 10:57 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

سجلت فرنسا نحو 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.‭‭ ‬‬

ويمثل هذا الرقم زيادة 36% عن الأسبوع السابق، بعد أن رفعت الحكومة معظم إجراءات البروتوكول الصحي لفيروس كورونا قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية، بحسب “رويترز”.

وبلغ عدد الحالات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية والتي تم نشرها أمس الأحد، 81283 وهو ما رفع المتوسط المتحرك لمدة سبعة أيام إلى 89002 حالة، مقارنة بما يزيد عن 60 ألف حالة جديدة فقط في المتوسط قبل أسبوع واحد.

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