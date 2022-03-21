“شغب” مباراة حسنية أكادير والفتح الرباطي يسفر عن إيقاف 84 شخصا
أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن أكادير في أعقاب مباراة كرة القدم التي جمعت، مساء أمس الأحد، بين فريقي حسنية أكادير والفتح الرباطي عن توقيف 84 شخصا، من بينهم 56 قاصرا؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الشغب الرياضي وحيازة أسلحة بيضاء والسكر العلني البين والتخدير والتراشق بالحجارة المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية.
وكانت أعمال الشغب والرشق بالحجارة التي أعقبت هذه المباراة قد تسببت في تسجيل إصابات وجروح في صفوف القوات العمومية تمثلت في إصابة خمسة عناصر للأمن الوطني وعنصرين من باقي القوات العمومية بجروح تلقوا على إثرها الإسعافات الضرورية بالمستشفى، فضلا عن إلحاق خسائر مادية بسيارة تابعة للأمن الوطني.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والكشف عن كل الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
22 تعليقات
يجب من الحكومة منع الجماهير من دخول الملاعب
اوباش يستحقون فقط القمع الحرية لا تصلح مع الاوباش
اللعب من دون جماهير الا الابد مثل سنوات كورونا
ظاهرة غير صحية و المرجو من هاته الجماهير عدم الدخول لارضية الملعب لانها ستضر بسمعة المغرب وكل من دخل سيتعرض للعقوبات الزجرية ..
نطالب بعدم التساهل في المخالفين والموقوفين وتنفيذ في حقهم اقصى العقوبات لكي يكونوا عبرة لغيرهم كفانا شغب..
كثر العصيان فحان الوقت للردع لأن الأغلبية الساحقة جهال لا تنفعهم التوعية بقدر ماتنفع معهم (الزرواطة)هذه ملاحظة هامة لما كان العصا سابقا كنا نحترم المعلمين والأساتذة والوالدين ومن هم أكبر منا سنا.هيهات ثم هيهات جيل الطانكة وحلاقة الشعر التي لا تمت لهوية المسلم ..
في أوروبا حينما يدخل أحد إلى الملعب تقوم القنوات الناقلة بعدم إظهار ماذا يحصل في أرض الملعب
في المغرب المخرج يقوم بإتباع الشخص وهو يركض داخل الملعب وينقل كل شيئ الفرق واضح مثل هذه الأمور تشوه من صورة البطولة لا يجب إظهارها..
السلطة المحلية يجب ان تمنع القاصرين من الملاعب المتراوحة اعمارهم من 10 الى 17 سنة وتشديد المراقبة بالكاميرات داخل الملاعب لمنع هاته الظاهرة الخطيرة ..
قلة الوعي والتهور وأصحاب السوابق العدلية والمخدرات بشتى أنواعها وراء مرتكبي هاته المشاغب في الملاعب ..
ميدان يشبه الواقع فوضى وعشوائية وتخلف رغم جماليةالملعبلكن الواقع مر والشباب تائة ..
هارولاءالقاصرين يعبرون عن حبهم لفريقهم مادام الامر مسالم وبدون اضرار رغم عرقلة السير العادي يبقى قاصر يجب اطلاق برامج توعوية..
جمهور الفتح الرباطي يتمتع بعقلية حضارية بعيدة كل البعد عن الشغب والفوضى وفريقه لديه تكوين اروربي اكاديمي كروي هنيئا لهذا الفريق الجميل ..
يجب ترتيب الاولويات فهذا تربيتكم هذا هو الشاب الذي تريدونه غير مسؤول غير واع حقود فاول شىء التعليم الذي مبدؤه الاسلام ونهايته الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد )..
عندما يغيب الدين عن الواقع تذهب العقول وتنعدم القيم وتتجرد النفوس من إنسانيتها،وهذا ما يسعون له بعض أعداء الأمة .. هذا مخطط ومدبر له
ما حدث لم يكن بالروح الرياضية والحجة في ذلك ما يقوم به جيشنا على الحدود بضبط النفس والروح الوطنية فكيف يكون هذا من قام ليس له صفة باي فريق ولا يمثله دخل لغرض الفوضى..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والله العظيم اني اتاسف لمشاهدة مثل هذه الاحداث في الملاعب المغربية للاسف بعض الجماهير تدخل للملاعب بغرض احداث الفوضى مبارةجميلة ولكن ختامه كان عند الجماهير الرباطية الله يهديكم..
الحكومة تزرع ما تحصده في تهميش التعليم وانعدام الأخلاق والجهل والبطالة والفقر لاحول ولا قوة إلا بالله..
يجب إعادة اغلاق الملاعب وتنظيم المباريات بدون جمهور لأننا لسنا اهل الروح الرياضية الكروية ..
للذين يتساءلون لماذا تتكرر مثل هذه المشاهد المخجلة والمحبطة في الملاعب المغربية
“إذا كنت تعتقد أن كلفة التعليم باهظة جرب كلفة الجهل .. كم هي ثقيلة .
شيء مؤسف ان نشاهد مثل هذه الافعال في القرن 21 يجب انزال اقصى العقوبات على المتورطين واي مشاغب جاء والداه للمحكمة لا يتساهل معهم القضاء ..
جمهور ليست عنده الروح الرياضية يجب ان تكون عندنا ثقافة الهزيمة والفوز ..
من أجل مبارة كرة القدم نقتل بعضنا البعض ونتسبب في العاهات المستدامة للأشخاص ونخرب الممتلكات العامة والخاصة ونخل بالأمن العام وتهضر الأموال الطائلة في إصلاح ماخربناه وكسرناه ماهذه السلوكيات والأفعال الإجرامية التي اصبحنا نقوم بها في السنوات الأخيرة في الملاعب التراشق بالحجارة والكراسي والقنينات الزجاجية والبلاستيكيةوحمل الأسلحة البيضاء من سكاكين وسيوف وعصي كاننا ذاهبون إلى محاربة أعداء الوطن أهذا هو المواطن الذي يعول عليه في الازمات والمحن فإننا بهذه الأعمال المدانة نساهم في تأزم البلاد والعباد والوقوف أمام تقدم ورقي الوطن…