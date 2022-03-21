في الصورة زيلنسكي

الرئيس الأوكراني: القدس يمكن أن تكون المكان المناسب لإيجاد السلام

2022-03-21 / 9:32 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القدس يمكن أن تكون المكان المناسب لإجراء المفاوضات مع روسيا وإيجاد السلام.

وقال زيلينسكي في فيديو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يحاول أن يكون وسيطا في تنظيم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف: “نحن ممتنون لهذه الجهود حتى نبدأ عاجلا أو آجلا في الحديث مع روسيا. ربما تكون القدس هي المكان الصحيح لإيجاد السلام”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن مصدر مطلع على الوضع، أن رئيس أوكرانيا توجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بطلب أن يصبح وسيطا في المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في وقت لاحق، كشف الكرملين أن بينيت، في محادثة هاتفية، عرض على الرئيس الروسي وساطة من أجل وقف الأعمال العسكرية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكرملين: مهمة الجميع حول العالم الآن الضغط على أوكرانيا للتفاوض

الكرملين: مهمة الجميع حول العالم الآن الضغط على أوكرانيا…

2022-03-21 / 1:01 مساءً
Photo of تونس.. عشرات الجرحى بحادث تصادم بين قطارين

تونس.. عشرات الجرحى بحادث تصادم بين قطارين

2022-03-21 / 11:44 صباحًا
Photo of بعد تخفيف القيود.. فرنسا تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

بعد تخفيف القيود.. فرنسا تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

2022-03-21 / 10:57 صباحًا
Photo of تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة لخطوط الصين على متنها 133 راكبا

تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة لخطوط الصين على متنها…

2022-03-21 / 10:00 صباحًا
Photo of تونس .. المعارضة تتظاهر في ذكرى الاستقلال

تونس .. المعارضة تتظاهر في ذكرى الاستقلال

2022-03-20 / 10:33 مساءً
Photo of زيلينسكي : حان وقت دعم اسرائيل لأوكرانيا

زيلينسكي : حان وقت دعم اسرائيل لأوكرانيا

2022-03-20 / 9:55 مساءً
Photo of الجزائر ..مقتل 3 عسكريين في اشتباك مع إرهابيين على الحدود مع مالي

الجزائر ..مقتل 3 عسكريين في اشتباك مع إرهابيين على…

2022-03-20 / 6:54 مساءً
Photo of 10 ملايين أوكراني “فروا” خلال أقل من شهر

10 ملايين أوكراني “فروا” خلال أقل من شهر

2022-03-20 / 5:25 مساءً
Photo of طالبان” تعتمد رسميا علما جديدا لأفغانستان (صورة)

طالبان” تعتمد رسميا علما جديدا لأفغانستان (صورة)

2022-03-20 / 3:32 مساءً
Photo of السعودية.. قضية “تدخين زوجة” تنتهي بالتطليق وإرجاع المهر “كاملا”

السعودية.. قضية “تدخين زوجة” تنتهي بالتطليق وإرجاع المهر “كاملا”

2022-03-20 / 3:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق