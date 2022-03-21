الرئيس الأوكراني: القدس يمكن أن تكون المكان المناسب لإيجاد السلام

هبة بريس - وكالات

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القدس يمكن أن تكون المكان المناسب لإجراء المفاوضات مع روسيا وإيجاد السلام.

وقال زيلينسكي في فيديو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يحاول أن يكون وسيطا في تنظيم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف: “نحن ممتنون لهذه الجهود حتى نبدأ عاجلا أو آجلا في الحديث مع روسيا. ربما تكون القدس هي المكان الصحيح لإيجاد السلام”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن مصدر مطلع على الوضع، أن رئيس أوكرانيا توجه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بطلب أن يصبح وسيطا في المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في وقت لاحق، كشف الكرملين أن بينيت، في محادثة هاتفية، عرض على الرئيس الروسي وساطة من أجل وقف الأعمال العسكرية.

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