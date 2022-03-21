طقس الاثنين.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع أو جليد محلي بالمرتفعات، بالمنطقة الشرقية، بالجنوب الشرقي وداخل البلاد، مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق الواجهة المتوسطية، منطقة طنجة، اللوكوس والسايس.

كما سيلاحظ نزول قطرات مطرية متفرقة بكل من شمال المنطقة الشرقية، بالريف وبالأطلس المتوسط، مع تسجيل هبات من الرياح القوية نوعا ما بالسواحل الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية مع تناثر غبار، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 13 و 19 درجة بالجنوب الشرقي بأقاليم الجنوب، وستكون ما بين 06 و 13 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض شمال البلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ومحليا قليل الهيجان إلى هائج مابين طرفاية وبوجدور.

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