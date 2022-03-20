لقطات من مباراة الكلاسيكو

برشلونة يسحق ريال مدريد برباعية نظيفة في كلاسيكو الأرض

2022-03-20 / 11:11 مساءً
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هبة بريس - رياضة

انتصر فريق برشلونة، تحت قيادة مدربه تشافي هرنانديز، على غريمه التقليدي ريال مدريد برباعية نظيفة في كلاسيكو الأرض على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإسباني (الليغا) .

وأنهى البارسا الشوط الأول متقدما على النادي الملكي، بهدفين دون مقابل، أحرزهما الجابونى بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 29 ، ورونالد أراوخو في الدقيقة 38 من زمن المباراة

وأحرز نجم البارسا فران توريس الهدف الثالث في الدقيقة 47 مستغلاً تمريرة أوباميانغ الحاسمة، كما عاد أوباميانج صاحب العلامة الكاملة بالمباراة لإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 52 .

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