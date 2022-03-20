تونس .. المعارضة تتظاهر في ذكرى الاستقلال

هبة بريس- وكالات

بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال خرجت المعارضة التونسية في مظاهرة احتجاجية على مقربة من البرلمان وانتشرت قوات الامن بكثافة وطوقت مقر البرلمان بحواجز وفرضت اجراءات امنية مشددة.

ودعا المشاركون في المظاهرة الى عودة المسار الديموقراطي ورفعوا شعارات رافضة للاستشارة الالكترونية التي تنتهي اليوم والتي اطلقها ألرئيس التونسي لمعرفة التوجهات فيما يتعلق اساسا بالاصلاحات السياسية.

وكانت قد نظمت “المبادرة الديمقراطية”/”مواطنون ضد الانقلاب”، الأربعاء 16 مارس/آذار 2022، ندوة صحفية، تم الإعلان خلالها عن الانطلاق في تشكيل “الهيئة الوطنية”، للإعداد للمؤتمر الوطني للبديل الديمقراطي، كما أطلقت عليه، وهي محاولة لتوحيد جهود المعارضة والتنسيق بينها خاصة بعد ما عرفته من تشتت في الفترة الأخيرة رغم توحدها في رفض توجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد.

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