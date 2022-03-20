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زيلينسكي : حان وقت دعم اسرائيل لأوكرانيا

2022-03-20 / 9:55 مساءً
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طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، خلال خطاب وجهه للبرلمان الإسرائيلي أن تتخذ تل أبيب “خيارها” وتدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

وقال زيلينسكي الذي لطالما شدد على انتمائه إلى الديانة اليهودية “لقد اتخذت أوكرانيا خيارها قبل 80 عاما بإنقاذ اليهود”، مشبّها في عدة نقاط أتى على ذكرها، العملية العسكرية الروسية في بلاده بالمحرقة النازية.

وأضاف “حان الوقت الآن لتتخذ إسرائيل خيارها”، معتبرا أن “اللامبالاة تقتل”.

وتابع قائلا “أريد أن أردد عليكم كلمات قالتها غولدا مئير… تعرفونها ويعرفونها في أوكرانيا وروسيا… نحن نريد الحياة، لكن ما يحصل لا يعطينا الكثير من الخيارات”.

وتساءل زيلينسكي في خطابه “لماذا لا تريدون الضغط على رؤوس الأموال الروسية لديكم؟”، مشيرا إلى أن “الحرب الروسية تمثل مأساة لأوكرانيا ولليهود والعالم أجمع”.

وزعم الرئيس الأوكراني أن “التهديد الذي تواجهه أوكرانيا يشبه التهديد الذي يواجه إسرائيل”، مضيفا أن “شعبنا الآن يتشرد في أنحاء العالم بسبب الغزو الروسي”.

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