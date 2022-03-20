أين هي “أمانديس” ؟ ..أحياء تعيش في ظلام دامس بطنجة

هبة بريس - الرباط

تعيش ساكنة عدد من أحياء طنجة، اليوم الأحد ، في ظلام دامس ، بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي دام أكثر من عشر ساعات متتالية، بعد حريق اندلع بمركز لتزويد الكهرباء تابع لشركة أمانديس بمنطقة طنجة البالية .

وأدى الحادث الى قطع الكهرباء عن عدد من شوارع طنجة في وقت أغلقت فيه معظم المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمخابز بمنطقة طنجة البالية أبوابها ،كما الحق الضرر بعدد من الأسر القاطنة بالحي المذكور وأخرى مجاورة .

واستنكر مواطنون ، الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي حيث لم تكلف الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة ، نفسها عناء اخطار الساكنة عبر منشور باستمرار انقطاع التيار الكهربائي بغية اتخاذ تدابير واحتياطات وتجنب حالة الارتباك هاته .

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