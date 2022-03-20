كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة

طنجة ..حجز كميات مهمة من الحشيش والطابا والإكستازي

2022-03-20 / 7:53 مساءً
19
هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة ، ليلة يومه الاحد 19 مارس الجاري، من توقيف 3 اشخاص من بينهم قاصر ( 17 سنة ) في عمليتين امنيتين بمنطقة العوامة الغربية و بشارع مولاي اسماعيل ، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات و الاقراص المخدرة .

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الاول 42 سنة بمنطقة العوامة الغربية و هو في حالة تلبس بحيازة و ترويج المخدرات ، حيث ضبط بحوزته على 2 كيلوغرام من مخدر الكيف و 500 غرام من مخدر الشيرا معدة للبيع .

و بشارع مولاي اسماعيل بطنجة، تم توقيف شخصين 22 و 17 سنة متن دراجة نارية وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج الاقراص المخدرة ” حيثً ضبط بحوزتهما على 282 قرص مخدر من نوع اكستازي .

وقد تم إيداع المشتبه فيهما البالغين تحت تدبير الحراسة النظرية في حين تم وضع القاصر رهن الملاحظة لاستكمال البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، بغرض توقيف باقي المشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ايداع مؤطر تربوي بدار الطالبة السجن بسطات لهذا السبب

ايداع مؤطر تربوي بدار الطالبة السجن بسطات لهذا السبب

2022-03-20 / 11:15 مساءً
Photo of أين هي “أمانديس” ؟ ..أحياء تعيش في ظلام دامس بطنجة

أين هي “أمانديس” ؟ ..أحياء تعيش في ظلام دامس…

2022-03-20 / 9:22 مساءً
Photo of تلميذة تنهي حياتها في ظروف غامضة بالقصر الكبير

تلميذة تنهي حياتها في ظروف غامضة بالقصر الكبير

2022-03-20 / 7:33 مساءً
Photo of تسجيل 53 إصابة جديدة ووفاة واحدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 53 إصابة جديدة ووفاة واحدة بـ”كورونا” في 24…

2022-03-20 / 4:54 مساءً
Photo of عضو باللجنة العلمية يدعو إلى تخفيف إجراءات دخول المغرب

عضو باللجنة العلمية يدعو إلى تخفيف إجراءات دخول المغرب

2022-03-20 / 3:13 مساءً
Photo of منتخبو إقليم طرفاية يثمنون قرار رئيس حكومة اسبانيا.

منتخبو إقليم طرفاية يثمنون قرار رئيس حكومة اسبانيا.

2022-03-20 / 2:04 مساءً
Photo of من يحمي المستهلك المغربي من مضاربات مالكي محطات الوقود؟

من يحمي المستهلك المغربي من مضاربات مالكي محطات الوقود؟

2022-03-20 / 1:25 مساءً
Photo of محكمة جرائم الاموال تفتح من جديد ملف سيارات النقل المدرسي بتارودانت

محكمة جرائم الاموال تفتح من جديد ملف سيارات النقل…

2022-03-20 / 12:34 مساءً
Photo of الدار البيضاء: توقيف شبكة إجرامية تنشط في الحيازة والاتجار في ” القرقوبي “

الدار البيضاء: توقيف شبكة إجرامية تنشط في الحيازة والاتجار…

2022-03-20 / 11:23 صباحًا
Photo of طقس الأحد.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الأحد.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-03-20 / 7:00 صباحًا

‫19 تعليقات

  2. المطلوب من الشرطة إنهم يبحثوا وبأي طريقة على المروج الرئيسي لهذه المادة اكتازي مخدرة جدا لان وراء هذا يقف العديد من المروحيات نتمنى القبض عليهم ..

  3. البطالة زائد الفقر هي من الأسباب الرئيسية إلى خروج الشباب إلى السرقة والإجرام . للأسف أغلبية الناس لا يعرفون ما هو الفقر هم يسمعون عنه فقط . يجب ايجاد حلول سريعة ..

  4. بلاد تسير نحو المجهول قلة فرص العمل ،غلاء الاسعار استقرار في الاجور، ووو .. ،والله وحده هو يعلم ما هو قادم….!
    ( ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا)

  6. لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله العافية حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل شبابنا يضيع في بيع المخدرات ..

  9. يجب اعداد مشروع قانون بمواصفة هذه العقوبات والعقوبة لا تقتصر على ترويج المخدرات أمام المدارس ولكن تطال كل جرائم لغاية تحقيق الردع كخيانة الأمانة الاثرياء بلاسبب اختلاس اموال عامة الرشوة التحايل على القانون تزوير مستندات ادلاء بمستندات كاذبة شيك بدون رصيد التحرش الاستغلال الجنسي خيانة الزوجية إعادة النظر في في قانون العقوبات الجنائية..

  11. حين تريد معاقبة مروجي المخدرات الصغار آلى ترى الأجدر أن تحاربون منبع المخدرات وتحاربون رموز الفساد الذين هم من يتاجرون في المخدرات بشتى أنواعها برعاية وتحت حماية رجال الداخلية الفاسدين.. والسلطات كذالك

  12. وأين عقوبات نهبي الثروات البلاد وسرقات أموال الشعب وأين هو قانون يحمي المغلوب على أمره وأين اللذين اختلسو أموال الشعب واستغل المنصب . يجب تطبيق القانون على الكل من أجل الديمقراطية العادلة..

  13. المفروض تكون محاربة المخدرات .والقرقوبي. والاكتازي مع السجن والعقوبة.في جميع المدن المغربية.ولكم جزيل الشكر والتقدير حتى نتخلص من هاته الظاهرة الخطيرة..

  14. يجب اولا اعادة النظر في العقوبة للسجنية لظاهرة الكريساج لي كعاني منها معظم الشعب المغربي النقطة التانية اعادة النظر في العقوبة السجنية لظاهرة النصب والاحتيال والسرقة وثالثا يجب تطبيق القانون الصارم في حق بائعي المخدرات بشتى أنواعها ..

  16. وما الدي جعله أن يبيع المخدرات؟ البطالة وما أدراك ما البطالة، حاربوا البطالة ،العدو الأول والغش والرشوة والزبونية و …

  18. المشكل في المغرب ليس هو القانون بحد ذاته بل المشكل يكمن في مدى تطبيق هذا القانون و هذه العقوبات التي تبقى حبرا على ورق لمجموعة من الأسباب يعرفها الجميع..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق