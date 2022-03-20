الجزائر ..مقتل 3 عسكريين في اشتباك مع إرهابيين على الحدود مع مالي

هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 3 عسكريين قتلوا اليوم الأحد في اشتباكات مع مجموعة إرهابية على الحدود مع مالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، استشهد اليوم الأحد 03 عسكريين”.

وهذه ثاني عملية إرهابية تستهدف عناصر الجيش الجزائري على حدود مالي خلال العام الحالي.

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