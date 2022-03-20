عناصر من الجيش الجزائري - صورة ارشيفية

الجزائر ..مقتل 3 عسكريين في اشتباك مع إرهابيين على الحدود مع مالي

2022-03-20 / 6:54 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 3 عسكريين قتلوا اليوم الأحد في اشتباكات مع مجموعة إرهابية على الحدود مع مالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، استشهد اليوم الأحد 03 عسكريين”.

وهذه ثاني عملية إرهابية تستهدف عناصر الجيش الجزائري على حدود مالي خلال العام الحالي.

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‫2 تعليقات

  1. كل هذه الاخبار كذب .يكذبون بدون حشمة لان الارهابيون الحقيقيون هم الكابرانات الذين يحكمون هذه المقاطعة الفرنسية.و هؤلاء الجنود لقد تم تصفيتهم من طرف هذه العصابة وينسبونها لجماعات ارهابية .لو تم قتلهم في الحدود مع المغرب لقالوا تم اغتيالهم من طرف المخزن .

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