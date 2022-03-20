صورة للحافلة التي تعرضت لحادث صباح اليوم الاحد ضواحي الحسيمة

مصرع شخص واصابة آخرين في انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي الحسيمة

2022-03-20 / 6:29 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين اخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين ، اليوم الاحد 20 مارس الجاري ، على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 ضواحي الحسيمة .

ووقعت الحادثة بتراب جماعة بني حذيفة ، اثر فقدان سائق الحافلة السيطرة على المقود بأحد المنعرجات الخطيرة ما ادى الى انقلابها وسقوطها في منحدر اسفر عن وفاة شخص واصابة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة .

وقد جرى نقل المصابين الى قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليم بالحسيمة، قصد تلقي العلاج، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة .

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تعليق واحد

  1. هناك اسباب خاصة السرعة المفرطة وعدم احترام قوانين السير وربما تدخين المخدرات او شرب الخمور ليس كل السائقين بل بعضهم وربما يكون قلة النوم ..الخ رحم الله من مات ومن بقى على قيد الحياة.

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