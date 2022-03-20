الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني : موقف مدريد “شجاع” ويدشن عهدا جديدا مع المغرب
أكد قياديون في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الحاكم، أن موقف الحكومة الإسبانية الجديد بشأن الصحراء المغربية هو “قرار شجاع”، يبشر بعهد جديد في العلاقات بين البلدين.
وأكدت نائبة الأمين العام للحزب، أدريانا لاسترا، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن دعم الحكومة الإسبانية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي قصد تسوية الخلاف حول الصحراء، هو “بشرى سارة” من شأنها إيجاد الظروف الملائمة لقيام “علاقات جديدة مع المغرب”.
وأوضحت أن هذا الموقف الجديد الذي يعتبر الحل المغربي بمثابة “الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لتسوية الخلاف” حول الصحراء المغربية، يلبي احتياجات إسبانيا والمغرب، “وكذا جزء مهم” من الصحراويين، مضيفة أن اعتماد هذا القرار يندرج في إطار “التعاون والاحترام” القائم بين البلدين.
وفي نفس السياق، وصف سلفادور إيلا، زعيم الحزب الاشتراكي الكتالوني ووزير الصحة السابق، القرار الذي اتخذته حكومة بلاده بـ “الشجاع والواقعي”.
وقال إن هذا القرار “يحترم سيادة كل الدول ويفتح مرحلة جديدة في العلاقات مع المغرب، ما يعد أمرا مهما في هذه الظرفية”.
وأضاف السيد إيلا أن الموقف المعبر عنه من طرف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز هو “القرار الصحيح، بالنظر إلى أنه يسمح بتقوية العلاقات مع بلد مهم للغاية بالنسبة لإسبانيا وشريك استراتيجي مثل المغرب”.
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اسبانيا تعي جيدا أن استكمال المغرب لوحدته الثرابية رسميا يعني طرد الأسطول الإسباني للمياه المغربية في إطار اتفاق الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي التي تستفيد منه إسبانيا بالخصوص تحت غطاء الإتحاد الأوروبي…
عودة العلاقات إلاسبانيا المغربية وعودة التعاون الامني والتجاري والسياسي و و باعترافها بمغربية الصحراء ..
المغرب قوة إقليمية قادمة لا محالة وهدا ما يثير قلق الجزائر والبوليساريو التي تلعبا الورقة الأخيرة في الصحراء المغربية لان الصحراء مغربية عاش الملك …
الاتفاق المغربي الذي جاء بعد 8 اشهر من المفاوضات يقضي باعتراف اسبانيا “الضمني” بمغربية الصحراء و بأن حل الحكم الذاتي هو الأنسب .ونتمنى ان يسترجع مليلية وسبتة وجزر الكناري ..
مع الأسف نحن قوم لا نتعظ ابدا لان جار السوء لن يهدأ لهم البال ابدا مادمنا ننشد الازدهار الأمر الذي يغضبهم أشد الغضب ..
الجزائر وراء هذا المشكل، ورطت اسبانيا ظنا منها انها ستوقع بالمغرب، لكن مع الاسف ورطت نفسها بالتزوير وورطت اسبانيا وسببت لها مشاكل عدة مع المنتظم الدولي ومع شعبها….ليبقى المغرب هو الرابح الاكبر في الاخير هذه القضية..