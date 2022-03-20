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10 ملايين أوكراني “فروا” خلال أقل من شهر

2022-03-20 / 5:25 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

فرّ 10 ملايين شخص من منازلهم في أوكرانيا بسبب حرب روسيا “المدّمرة”، حسبما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأحد.

وكتب غراندي على تويتر أن “الحرب في أوكرانيا مدمّرة لدرجة أن 10 ملايين فرّوا سواء نزحوا داخليًا أو لجأوا إلى الخارج”.

وأضاف “بين مسؤوليات هؤلاء الذين يخوضون الحرب، في كل أنحاء العالم، هناك المعاناة التي تلحق بالمدنيين الذين أرغموا على الفرار من منازلهم”.

وأوضحت مفوضية اللاجئين الاحد ان 3,389,044 أوكراني غادروا البلاد منذ بدء الاجتياح الروسي في 24 فبراير، وأن 60,352 آخرين هاجروا.

وحوالى 90% من الأشخاص الذين فروا هم نساء وأطفال، لأن الرجال الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و60 عاما يمكن ان يستدعوا للخدمة العسكرية ولا يمكنهم الرحيل.

من جهتها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من 1,5 مليون طفل ضمن الذين فروا إلى الخارج، محذرة من أن مخاطر تعرضهم لاستغلال “حقيقية ومتنامية”.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة أيضا، أنه حتى الأربعاء غادر 162 ألفا من الرعايا الأجانب أوكرانيا، إلى دول مجاورة.

وهناك ملايين آخرين غادروا منازلهم، لكن يبقون داخل الحدود الأوكرانية. وبحسب وكالات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها فإن حوالى 6,48 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا حتى الأربعاء، بحسب تحقيق لمنظمة الهجرة الدولية.

وكانت مفوضية اللاجئين تقدر في السابق أن ما يصل الى 4 ملايين شخص غادروا أوكرانيا.

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