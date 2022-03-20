كريمة بنيعيش

إلباييس: السفيرة المغربية تعود إلى مدريد بعد تأييد إسبانيا للحكم الذاتي بالصحراء

2022-03-20 / 4:41 مساءً
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أفادت صحيفة إلباييس الإسبانية، اليوم الأحد، ان السفيرة المغربية بمدريد كريمة بنيعيش قد عادت إلى العاصمة الإسبانية لاستئناف عملها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من السلطة التنفيذية الإسبانية، أن السفير عادت لمهامها بعدما كانت الحكومة المغربية قد استدعتها للتشاور في منصف شهر ماي من العام الماضي.

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت، الجمعة، “مرحلة جديدة في العلاقة مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل، واحترام الاتفاقات، وغياب الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم”.

وجاء الإعلان بعد بيان للديوان الملكي أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها أن مبادرة “الحكم الذاتي” المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه “بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”. ويشير ذلك إلى تحول في سياسة مدريد بشأن الصحراء المغربية.

وأشادت الرباط “عاليا بالمواقف الإيجابية” و”الالتزامات البناءة” لإسبانيا إزاء مقترح المملكة منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء ، ما من شأنه تحسين العلاقات المتأزمة بين الجارين.

وقالت وزارة الخارجية إنها ترحب بالموقف الإسباني، وإن وزير الخارجية الإسباني سيزور الرباط بحلول نهاية مارس، وإن رئيس وزراء إسبانيا سيزور الرباط بعد ذلك في تاريخ لاحق .

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‫8 تعليقات

  2. إسبانيا عرفت على أن الرهان على الجزائر هو رهان خاسر وأن حكامها معروفون بمراهقتهم السياسية، اناس تتقلب المفاهيم والقرارات برؤوسهم في لحظة، ويصبح الممكن مستحيلا معهم، الآن إسبانيا فهمت اللعبة ووضعت قدمها في الطريق الصحيح…

  3. تقديم جيد والصحراء مغربية وتبقى مغربية اب عن جد احب من احب وكره من كره وكشف تحايل الكابرانات والبوليساريو لان لعبتهم على وشك الانتهاء…

  4. نحن كشعب بعيدين كل البعد عن سياسة فرق تسد و الكل يعرف اهداف او بالأحرى نسميها أطماع الجزائر في (قضية الصحراء) كلنا نعلم ما يريدون من وقوفهم وراء المنصات و التحدث لان الجزائر الخائن و العدو هي من دمرت العلاقات وصرفت أموال باهضة على الصحراء .كثرت الكلام لن تثمر شيئا ،اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه..

  6. إسبانيا تحاول ترميم ما أفسدته من تهور وسوء تدبير لكن نرحب بالقرار الجديد لانه هو الأنسب لعودة العلاقات الثنائية كما كانت مقترح الحكم الذاتي وتاييد المغرب في استرجاع صحراويه..

  8. تحت القيادة الرشيدة والحنكة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.وتحية وتقدير واحترام للديبلوماسية المغربية استطعنا اقناع اسبانيا بعترافها بمقترح الحكم الذاتي..

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