إلباييس: السفيرة المغربية تعود إلى مدريد بعد تأييد إسبانيا للحكم الذاتي بالصحراء

أفادت صحيفة إلباييس الإسبانية، اليوم الأحد، ان السفيرة المغربية بمدريد كريمة بنيعيش قد عادت إلى العاصمة الإسبانية لاستئناف عملها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من السلطة التنفيذية الإسبانية، أن السفير عادت لمهامها بعدما كانت الحكومة المغربية قد استدعتها للتشاور في منصف شهر ماي من العام الماضي.

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت، الجمعة، “مرحلة جديدة في العلاقة مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل، واحترام الاتفاقات، وغياب الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم”.

وجاء الإعلان بعد بيان للديوان الملكي أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها أن مبادرة “الحكم الذاتي” المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه “بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”. ويشير ذلك إلى تحول في سياسة مدريد بشأن الصحراء المغربية.

وأشادت الرباط “عاليا بالمواقف الإيجابية” و”الالتزامات البناءة” لإسبانيا إزاء مقترح المملكة منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء ، ما من شأنه تحسين العلاقات المتأزمة بين الجارين.

وقالت وزارة الخارجية إنها ترحب بالموقف الإسباني، وإن وزير الخارجية الإسباني سيزور الرباط بحلول نهاية مارس، وإن رئيس وزراء إسبانيا سيزور الرباط بعد ذلك في تاريخ لاحق .

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