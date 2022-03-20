سفيرة : مبادرة الحكم الذاتي “معقولة وقابل للتطبيق”

هبة بريس

جددت سفيرة الولايات المتحدة لدى إسبانيا، جوليسا رينوسو، التأكيد على دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، واصفة إياها بـ”المعقولة والقابلة للتطبيق”.

وأكدت السيدة رينوسو، التي حلت ضيفة على برنامج تم بثه، أمس السبت، على أمواج الإذاعة الإسبانية “كادينا سير”، أن “الولايات المتحدة تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء معقولا وقابلا للتطبيق”.

وقالت الدبلوماسية، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن “الولايات المتحدة تدعو إلى هذا الحل خلال الاتصالات مع الأطراف المعنية”.

وأضافت السيدة رينوسو “نحن ندعم العملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة من أجل تسوية هذا النزاع وندعم مبادرة المغرب”.

وتحدثت الدبلوماسية الأمريكية عبر أثير الإذاعة الإسبانية، عقب قرار مدريد الاعتراف بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد، الواقعي والقابل للتطبيق من أجل حل الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وكان متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قد أوضح أمس السبت، في تصريح لوكالتي الأنباء الإسبانيتين “أوروبا بريس” وإيفي”، أن واشنطن تقاسم إسبانيا موقفها من قضية الصحراء المغربية.

وقال “ما نزال نعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمقترح جاد وذي مصداقية وواقعي”، يتضمن إمكانات واضحة للاستجابة لتطلعات سكان المنطقة.

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