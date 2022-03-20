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السعودية.. قضية “تدخين زوجة” تنتهي بالتطليق وإرجاع المهر “كاملا”

2022-03-20 / 3:20 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

كشف محام سعودي عن قضية رفعها زوج ضد زوجته بعد اكتشافه أنها كانت تدخن، ثم حصوله على حكم قضائي لصالحه.

وقال المحامي إبراهيم الحسين، في مقطع فيديو، لقي تفاعلا كبيرا على تويتر، إن فصول القضية ترجع لاكتشاف الزوج أن زوجته كانت تدخن قبل الزواج “واعترافها” بذلك.

وذكر المحامي إنها قالت إنها كانت تدخن في السابق و”تابت” بعد ذلك، لكن الزوج أصر على إنهاء هذا الزواج لأنه “لا يستطيع أن يستأمن امرأة كانت تدخن، وقد تعود للتدخين مرة أخرى مما يضر بعائلته وهو شخصيا”، وقال إنه “لا يرغب في امرأة من هذا النوع”.

وأشار إلى أن القضية انتهت بإصدار القاضي قرارا بفسخ عقد النكاح وإرجاع المهر كاملا إلى الزوج وقيمته 180 ألف ريال (حوالي 47 ألف دولار).

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‫3 تعليقات

  3. عقد النكاح=عقد الزواج كمرادف.وليس كما يروج له بالدارجة المغربية الفاسدة المليئة بكلام السوق والشاعر وقلة الحياء.لايحق للزوج طلب استرجاع المهر كاملا.زوجته قالت انها تابت عن التدخين لابد من مساعدتها على عدم الرجوع الى التدخين واخذ الاجر و الثواب لكن هذا الزوج يمكن ان لايلوم نفسه او أفراد عائلته تدخن وربما اشياءا اخرى.

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