عضو باللجنة العلمية يدعو إلى تخفيف إجراءات دخول المغرب
هبة بريس _ الرباط
دعا البروفيسور عز الدين إبراهيمي عضو اللجنة العلمية لكوفيد-19، اليوم الأحد، إلى تخفيف الشروط المفروضة للدخول إلى المغرب، كما فعلت دول متعددة.
وقال إبراهيمي في تدوينة له إن الوقت حان من أجل السماح للمغاربة بالعودة لبلدهم، وكذا للسياح، بشهادة التلقيح فقط أو بتحليلة سلبية فقط، على أمل الرفع التدريجي و النهائي لهذين الشرطين قريبا.
وأبرز عضو اللجنة العلمية أن هذا التخفيف ياتي من استقراء المعطيات المغربية، وعلى رأسها الاختيار الموفق لاستراتيجية “التعايش” الموازي لفشل استراتيجية “صفر كوفيد” لدول أخرى، فمقاربة “التحليلة – العزل – التتبع” أثبتت أنها لا تنفع مع أوميكرون.
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3 تعليقات
يا رب المغرب أيفرح المغاربة
المغرب حالة استثنائية في مقاربة الكوفيد.هل هذا ذكاء ام غباء??
هل تدمير اقتصاد البلاد اصبح ممنهجا???
أرى أن الحكومة اتجهت بالاقتصاد المغربي الى الهاوية وكتير من عمال و عاملات القطاع السياحي والقطاعات المرطبتة بهما يعيشون اوضاع كارتية بفضل سياسات رجال الاعمال المتحكمين في زمان الامور
وخير دليل على دالك هو الغلق الكلي من والى المغرب في نهاية رأس السنة بحكم الاحتفاظ بالمكتسبات ولا مكتساب حققت سوى أن العديد من الشركات والمؤسسات السياحيةأعلنت افلاسها على عكس باقي الدول العربية واللتي حققت ارتفاع من تدفق السياح اليها بمستويات قياسة كالاردن ومصر