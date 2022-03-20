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في اليوم العالمي للسعادة…هذه أسعد دول العالم لعام 2022

2022-03-20 / 2:53 مساءً
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هبة بريس

يحتفي العالم في 20 مارس من كل عام باليوم العالمي للسعادة، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في دورتها 66 في عام 2012.

ويأتي الاحتفال لتأكيد أهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب.

وللعام الخامس على التوالي، تصدرت فنلندا لائحة الدول الأكثر سعادة في العالم، بفارق كبير عن الدول الأخرى. واحتلت الإمارات العربية المحتدة المركز الأول عربياً. أما لبنان وأفغانستان، فتراجعا إلى المرتبتين الأخيرتين، وفقاً لتقرير السعادة العالمي لعام 2022.

وأعلنت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الدنمارك حافظت على المركز الثاني. وتجاوزت آيسلندا سويسرا، لتحتل المركز الثالث، فيما اختتمت هولندا المراكز الخمسة الأولى. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة 16، متقدمة ثلاثة مراكز عن عام 2021.

ونسبت وكالة “بلومبرغ” إلى مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا جيفري ساكس قوله إن الدرس المستفاد من تقرير السعادة على مر السنين هو أن الدعم الاجتماعي، والكرم تجاه بعضنا، والصدق في الحكومة، بين العناصر الضرورية لتأمين رفاه المواطنين.

وعلى مدى السنوات العشر التي نُشر فيها التقرير، تحققت أكبر مكاسب السعادة في صربيا وبلغاريا ورومانيا، وسجلت أكبر التراجعات في لبنان وفنزويلا وأفغانستان. واكتشف المؤلفون تصاعداً في التوتر والقلق والحزن في معظم البلدان، فضلاً عن انخفاض طفيف في التمتع بالحياة.

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تعليق واحد

  1. من عمل عملا صالحا من ذكر او أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
    هنا تكمن السعادة ليست سعادة اهل الكفر والفسوق
    ما لم نزل نتشبت بتقاليد الغرب فلن تقوم لنا قائمة

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