رغم طلاقهما ..سناء عكرود :” محمد المرزاوي هو صاحبي و كاتم أسراري
نجلاء مزيان: هبة بريس
كشفت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود عن طبيعة العلاقة التي تجمعها و طليقها الفنان المغربي محمد المروازي.
و أكدت عكرود عبر آخر خروج إعلامي لها مع شقيقتها الإعلامية شهرزاد، -أكدت- على أن علاقة متينة مبنية على الحب و الاحترام تربطها بأب أولادها .
و واصلت الفنانة المغربية حديثها قائلة :” بالرغم من أننا مبقيناش مزوجين و لكن سي محمد هو عشيري و صاحبي و كاتم أسراري، و كنحماق عليه و كيحماق عليا”.
و أضافت قائلة:” مسؤولية الزواج متعبة و طلاقنا هو قرارنا بجوج، و حياتنا للآن مشتركة و ميمكنش يخرج من حياتي، لأنني كنعول عليه فكلشي”.
و عن مشاركتها خبر انفصالها مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، قالت عكرود أن شرط الزواج هو الاعلان و كذلك نفس الأمر بالنسبة للطلاق، مضيفة :” و كذلك باش إذا بغى الطرف الثاني يشوف حياتو مع شي بنيتة أخرى ميقولوش راه مزوج”.
3 تعليقات
لايهمنا اخبار الفساق سواء كانوا ذكورا او اناثا،
قاليك الفن الراقي اهل الفسوق والفجور
الزواج هو ديال جدودنا، النية والإحترام والقناعة والمحبة الصادقة وأسطر على كلمة الصادقة، وكتم أسرار بيت الزوجية ماتعرفهم غضبانين ولا فرحانين، والبعد عن الرياء، ماكاين لا فيسبوك لا انستغرام الزوج كيموت فحجر الزوجة ديالو والعكس، ماشي فحال الميكيات ديال دبا، هاحنا تزوجنا وكيتباوسو قدام الكاميرات، كدوز أيام قليلة وهاحنا مطلقين ولكن وخا مطلقين كنبغيو بعضياتنا، ودائما قدام الكاميرا، اوا فهم نتا تسطا، دكشي علاش هاد المشاهير ماكانتيقش فحبهم لبعضياتهم.