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رغم طلاقهما ..سناء عكرود :” محمد المرزاوي هو صاحبي و كاتم أسراري

2022-03-20 / 2:32 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود عن طبيعة العلاقة التي تجمعها و طليقها الفنان المغربي محمد المروازي.

و أكدت عكرود عبر آخر خروج إعلامي لها مع شقيقتها الإعلامية شهرزاد، -أكدت- على أن علاقة متينة مبنية على الحب و الاحترام تربطها بأب أولادها .

و واصلت الفنانة المغربية حديثها قائلة :” بالرغم من أننا مبقيناش مزوجين و لكن سي محمد هو عشيري و صاحبي و كاتم أسراري، و كنحماق عليه و كيحماق عليا”.

و أضافت قائلة:” مسؤولية الزواج متعبة و طلاقنا هو قرارنا بجوج، و حياتنا للآن مشتركة و ميمكنش يخرج من حياتي، لأنني كنعول عليه فكلشي”.

و عن مشاركتها خبر انفصالها مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، قالت عكرود أن شرط الزواج هو الاعلان و كذلك نفس الأمر بالنسبة للطلاق، مضيفة :” و كذلك باش إذا بغى الطرف الثاني يشوف حياتو مع شي بنيتة أخرى ميقولوش راه مزوج”.

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