رغم طلاقهما ..سناء عكرود :” محمد المرزاوي هو صاحبي و كاتم أسراري
نجلاء مزيان: هبة بريس
كشفت الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود عن طبيعة العلاقة التي تجمعها و طليقها الفنان المغربي محمد المروازي.
و أكدت عكرود عبر آخر خروج إعلامي لها مع شقيقتها الإعلامية شهرزاد، -أكدت- على أن علاقة متينة مبنية على الحب و الاحترام تربطها بأب أولادها .
و واصلت الفنانة المغربية حديثها قائلة :” بالرغم من أننا مبقيناش مزوجين و لكن سي محمد هو عشيري و صاحبي و كاتم أسراري، و كنحماق عليه و كيحماق عليا”.
و أضافت قائلة:” مسؤولية الزواج متعبة و طلاقنا هو قرارنا بجوج، و حياتنا للآن مشتركة و ميمكنش يخرج من حياتي، لأنني كنعول عليه فكلشي”.
و عن مشاركتها خبر انفصالها مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، قالت عكرود أن شرط الزواج هو الاعلان و كذلك نفس الأمر بالنسبة للطلاق، مضيفة :” و كذلك باش إذا بغى الطرف الثاني يشوف حياتو مع شي بنيتة أخرى ميقولوش راه مزوج”.