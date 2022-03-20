الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة عيد استقلال بلاده

2022-03-20 / 2:14 مساءً
1
هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التونسية، فخامة السيد قيس سعيد، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسرني والجمهورية التونسية الشقيقة تخلد عيد استقلالها المجيد، أن أتوجه إليكم، باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأطيب المتمنيات للشعب التونسي باطراد التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالته “ولا يفوتني بهذه المناسبة، أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية التونسية، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز تعاوننا الثنائي، والارتقاء به إلى مستوى الروابط التاريخية والروحية التي تجمع شعبينا الشقيقين”

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شخصيات فرنسية تؤكد أن الموقف الجديد لمدريد “خطوة تاريخية” لسيادة المغرب على صحرائه

شخصيات فرنسية تؤكد أن الموقف الجديد لمدريد “خطوة تاريخية”…

2022-03-20 / 8:31 مساءً
Photo of “لاستامبا “: بدعمها لمبادرة الحكم الذاتي إسبانيا “تخرج من دائرة الغموض”

“لاستامبا “: بدعمها لمبادرة الحكم الذاتي إسبانيا “تخرج من…

2022-03-20 / 7:46 مساءً
Photo of مغاربة سويسرا يرحبون بالدينامية القوية للاعتراف الدولي بالوحدة الترابية للمملكة

مغاربة سويسرا يرحبون بالدينامية القوية للاعتراف الدولي بالوحدة الترابية…

2022-03-20 / 7:14 مساءً
Photo of ناشطة حقوقية صحراوية ل هبة بريس”: القرار الإسباني شجاع وصادق

ناشطة حقوقية صحراوية ل هبة بريس”: القرار الإسباني شجاع…

2022-03-20 / 6:40 مساءً
Photo of الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني : موقف مدريد “شجاع” ويدشن عهدا جديدا مع المغرب

الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني : موقف مدريد “شجاع” ويدشن…

2022-03-20 / 6:10 مساءً
Photo of إلباييس: السفيرة المغربية تعود إلى مدريد بعد تأييد إسبانيا للحكم الذاتي بالصحراء

إلباييس: السفيرة المغربية تعود إلى مدريد بعد تأييد إسبانيا…

2022-03-20 / 4:41 مساءً
Photo of سفيرة : مبادرة الحكم الذاتي “معقولة وقابل للتطبيق”

سفيرة : مبادرة الحكم الذاتي “معقولة وقابل للتطبيق”

2022-03-20 / 4:27 مساءً
Photo of متحدثة باسم الحكومة الإسبانية : المرحلة الجديدة بين إسبانيا والمغرب “نبأ سار”

متحدثة باسم الحكومة الإسبانية : المرحلة الجديدة بين إسبانيا…

2022-03-20 / 1:38 مساءً
Photo of رئيس لجنة بالكونغرس : رسالة سانشيز إلى الملك.. إقرار بجهود المغرب من أجل السلام

رئيس لجنة بالكونغرس : رسالة سانشيز إلى الملك.. إقرار…

2022-03-20 / 12:07 مساءً
Photo of حقوقي يطالب اسبانيا بمراسلة مجلس الأمن وإعلانها موقفها الرسمي

حقوقي يطالب اسبانيا بمراسلة مجلس الأمن وإعلانها موقفها الرسمي

2022-03-20 / 11:50 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق