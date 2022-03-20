الملك محمد السادس يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة عيد استقلال بلاده

هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التونسية، فخامة السيد قيس سعيد، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسرني والجمهورية التونسية الشقيقة تخلد عيد استقلالها المجيد، أن أتوجه إليكم، باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأطيب المتمنيات للشعب التونسي باطراد التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالته “ولا يفوتني بهذه المناسبة، أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية التونسية، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز تعاوننا الثنائي، والارتقاء به إلى مستوى الروابط التاريخية والروحية التي تجمع شعبينا الشقيقين”

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