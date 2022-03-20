الصورة ارشيفية

منتخبو إقليم طرفاية يثمنون قرار رئيس حكومة اسبانيا.

2022-03-20 / 2:04 مساءً
0

هبة بريس-أشعبان لحبيب

أكد المجلس الإقليمي لمدينة طرفاية، عبر بلاغ تتوفر هبة بريس عن نسخة منه، أنه بعد الموقف الإجابي الذي عبر عنه رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز، في رسالته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي عبر من خلالها عن دعم حكومة المملكة الاسبانية لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، والتي تقدم بها المغرب سنة 2007 كحل نهائي وواقعي لتسوية النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية.

ولذلك فإن المجلس الإقليمي لطرفاية، نيابة عن منتخبي الإقليم وساكنته يثمن عاليا هذا الموقف الإجابي للحكومة الاسبانية، والذي يأتي في إطار سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها بلدنا يوما بعد يوم، بفضل الرؤية المولوية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نصرا عزيزا.

وفي السياق ذاته، يؤكد بلاغ المجلس الإقليمي لطرفاية إنخراطه الدائم في كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز وحدتنا الترابية، كما يؤكد المجلس ذاته استعداده التام للمساهمة في كافة المجالات، التي من شأنها تحقيق التنمية لساكنة المنطقة لأجل المضي قدما في مشوار التنمية الذي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما أكد منتخبو إقليم طرفاية، أنهم تلقوا بارتياح و ترحیب کبیرین تصريح رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، الذي صرح أن الحكومة الاسبانية تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعيـة و مصداقية من أجل تسوية الخلاف، كما أشار إلى الجهود الجادة و ذات المصداقية، التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الإطراف، حيث عبر منتخبي طرفاية عن فائق اعتزازهم بهذا الموقف الاسباني معتبرين إياه تتويجا لسلسة من الانتصارات الدبلوماسية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of من يحمي المستهلك المغربي من مضاربات مالكي محطات الوقود؟

من يحمي المستهلك المغربي من مضاربات مالكي محطات الوقود؟

2022-03-20 / 1:25 مساءً
Photo of محكمة جرائم الاموال تفتح من جديد ملف سيارات النقل المدرسي بتارودانت

محكمة جرائم الاموال تفتح من جديد ملف سيارات النقل…

2022-03-20 / 12:34 مساءً
Photo of الدار البيضاء: توقيف شبكة إجرامية تنشط في الحيازة والاتجار في ” القرقوبي “

الدار البيضاء: توقيف شبكة إجرامية تنشط في الحيازة والاتجار…

2022-03-20 / 11:23 صباحًا
Photo of طقس الأحد.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الأحد.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-03-20 / 7:00 صباحًا
Photo of شبهة الابتزاز الجنسي تقود مسؤول بدار طالبة بسطات إلى الجنايات

شبهة الابتزاز الجنسي تقود مسؤول بدار طالبة بسطات إلى…

2022-03-19 / 11:00 مساءً
Photo of فنلندا ” أسعد بلد في العالم ” للمرة الخامسة على التوالي

فنلندا ” أسعد بلد في العالم ” للمرة الخامسة…

2022-03-19 / 10:58 مساءً
Photo of تجاوزت قيمتها مليون و600 الف درهم …تفكيك شبكة اجرامية لتزوير الاوراق المالية بمارتيل وطنجة

تجاوزت قيمتها مليون و600 الف درهم …تفكيك شبكة اجرامية…

2022-03-19 / 9:29 مساءً
Photo of خليفة الطريقة التيجانية بنيجيريا يزور مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف

خليفة الطريقة التيجانية بنيجيريا يزور مؤسسة محمد السادس لنشر…

2022-03-19 / 8:47 مساءً
Photo of برعاية ملكية ..والدا الطفل “ريان” يعودان إلى دوار “إغران” بعد أداء مناسك العمرة

برعاية ملكية ..والدا الطفل “ريان” يعودان إلى دوار “إغران”…

2022-03-19 / 8:28 مساءً
Photo of طنجة ..توقيف مروجا مخدرات ومؤثرات عقلية

طنجة ..توقيف مروجا مخدرات ومؤثرات عقلية

2022-03-19 / 6:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق