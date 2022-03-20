منتخبو إقليم طرفاية يثمنون قرار رئيس حكومة اسبانيا.

هبة بريس-أشعبان لحبيب

أكد المجلس الإقليمي لمدينة طرفاية، عبر بلاغ تتوفر هبة بريس عن نسخة منه، أنه بعد الموقف الإجابي الذي عبر عنه رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز، في رسالته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي عبر من خلالها عن دعم حكومة المملكة الاسبانية لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، والتي تقدم بها المغرب سنة 2007 كحل نهائي وواقعي لتسوية النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية.

ولذلك فإن المجلس الإقليمي لطرفاية، نيابة عن منتخبي الإقليم وساكنته يثمن عاليا هذا الموقف الإجابي للحكومة الاسبانية، والذي يأتي في إطار سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها بلدنا يوما بعد يوم، بفضل الرؤية المولوية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نصرا عزيزا.

وفي السياق ذاته، يؤكد بلاغ المجلس الإقليمي لطرفاية إنخراطه الدائم في كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز وحدتنا الترابية، كما يؤكد المجلس ذاته استعداده التام للمساهمة في كافة المجالات، التي من شأنها تحقيق التنمية لساكنة المنطقة لأجل المضي قدما في مشوار التنمية الذي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما أكد منتخبو إقليم طرفاية، أنهم تلقوا بارتياح و ترحیب کبیرین تصريح رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، الذي صرح أن الحكومة الاسبانية تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعيـة و مصداقية من أجل تسوية الخلاف، كما أشار إلى الجهود الجادة و ذات المصداقية، التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الإطراف، حيث عبر منتخبي طرفاية عن فائق اعتزازهم بهذا الموقف الاسباني معتبرين إياه تتويجا لسلسة من الانتصارات الدبلوماسية.

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