الصورة تعبيرية

متحدثة باسم الحكومة الإسبانية : المرحلة الجديدة بين إسبانيا والمغرب “نبأ سار”

2022-03-20 / 1:38 مساءً
7
هبة بريس _ و م ع

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، أن تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين إسبانيا والمغرب هو “نبأ سار”.

وقالت رودريغيز، في حوار خصت به صحيفة “لاراثون”، نشر اليوم الأحد، “ينبغي أن نرحب بالنبأ السار المتمثل في تدشين هذه المرحلة الجديدة من العلاقات القائمة بين إسبانيا والمغرب، البلدان الجاران اللذان تجمعهما علاقات تاريخية”.

وأشارت المسؤولة الإسبانية إلى أن هذه المرحلة الجديدة “تضمن الاستقرار الضروري (…) وستمنحنا اليقين، إن على المستوى السياسي أو من حيث انعكاساتها الإيجابية على التجارة بين إسبانيا والمغرب”.

وقالت “لقد قمنا بتعهدات متبادلة وعملنا على احترامها: من بينها، الامتناع عن الإجراءات الأحادية، الحفاظ على تواصل سلس وصريح، قصد الاستمرار في تعزيز تدبير تدفقات الهجرة. المفتاح سيكون هو التعاون”.

وبعد تجديد التأكيد على موقف بلادها بخصوص قضية الصحراء المغربية، أوضحت رودريغيز أن الاتفاق بين البلدين يكتسي “طابعا نموذجيا”، لاسيما في هذه الفترة المضطربة المطبوعة بالأزمة الأوكرانية.

وفي رسالة موجهة إلى جلالة الملك، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول الصحراء المغربية.

واعترافا “بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شخصيات فرنسية تؤكد أن الموقف الجديد لمدريد “خطوة تاريخية” لسيادة المغرب على صحرائه

شخصيات فرنسية تؤكد أن الموقف الجديد لمدريد “خطوة تاريخية”…

2022-03-20 / 8:31 مساءً
Photo of “لاستامبا “: بدعمها لمبادرة الحكم الذاتي إسبانيا “تخرج من دائرة الغموض”

“لاستامبا “: بدعمها لمبادرة الحكم الذاتي إسبانيا “تخرج من…

2022-03-20 / 7:46 مساءً
Photo of مغاربة سويسرا يرحبون بالدينامية القوية للاعتراف الدولي بالوحدة الترابية للمملكة

مغاربة سويسرا يرحبون بالدينامية القوية للاعتراف الدولي بالوحدة الترابية…

2022-03-20 / 7:14 مساءً
Photo of ناشطة حقوقية صحراوية ل هبة بريس”: القرار الإسباني شجاع وصادق

ناشطة حقوقية صحراوية ل هبة بريس”: القرار الإسباني شجاع…

2022-03-20 / 6:40 مساءً
Photo of الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني : موقف مدريد “شجاع” ويدشن عهدا جديدا مع المغرب

الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني : موقف مدريد “شجاع” ويدشن…

2022-03-20 / 6:10 مساءً
Photo of إلباييس: السفيرة المغربية تعود إلى مدريد بعد تأييد إسبانيا للحكم الذاتي بالصحراء

إلباييس: السفيرة المغربية تعود إلى مدريد بعد تأييد إسبانيا…

2022-03-20 / 4:41 مساءً
Photo of سفيرة : مبادرة الحكم الذاتي “معقولة وقابل للتطبيق”

سفيرة : مبادرة الحكم الذاتي “معقولة وقابل للتطبيق”

2022-03-20 / 4:27 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة عيد استقلال بلاده

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة عيد استقلال…

2022-03-20 / 2:14 مساءً
Photo of رئيس لجنة بالكونغرس : رسالة سانشيز إلى الملك.. إقرار بجهود المغرب من أجل السلام

رئيس لجنة بالكونغرس : رسالة سانشيز إلى الملك.. إقرار…

2022-03-20 / 12:07 مساءً
Photo of حقوقي يطالب اسبانيا بمراسلة مجلس الأمن وإعلانها موقفها الرسمي

حقوقي يطالب اسبانيا بمراسلة مجلس الأمن وإعلانها موقفها الرسمي

2022-03-20 / 11:50 صباحًا

‫7 تعليقات

  1. ابتداءا من الان يحق لنا ان نفتح صفحة جديدة مع جارتنا اسبانيا تكون اقوى وافضل من السابق تنبني على الثقة المتبادلة والصراحة والتعاون المشترك والمتبادل بين بلدينا من اجل كل ما يصب في مصلحتهما لان ما يجمعنا مع الجارة اسبانيا اكثر واقوى مما يفرقنا لنتوكل على الله والله ولي التوفيق

  2. شخصيا لا أرى أي جديد أو تغيير في الموقف الاسباني فمدريد كانت ولا زالت كباقي دول الاتحاد الاوربي تقول إن حل قضية الصحراء بيد الامم المتحدة وضمن خيارات الحل مبادرة الحكم الذاتي فموقف اسبانيا كان من الممكن ان يحدث فارقا تاريخيا في الحل لو أن مدريد اعترفت بمغربية الصحراء غير ذلك فنحن أمام مناورة اسبانية جديدة دافعها اقتصادي وهدفهاتصدير الازمة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية العام المقبل ..

  3. نريد اعتراف كامل بمغربية الصحراء بدون نقصان، لأن اسبانيا تعرف جيدا ان الصحراء مغربية،لذلك نريد افعال وليس اقوال.عاش الملك..🇲🇦

  4. خبر مفرح، ومتنمنياتنا للبلدين التقدم والازدهار وكي ملف الأزمة الثنائية وان شاء الله بداية انفراج للعلاقات المغربية الإسبانية بالعمل سويا ..

  6. شيء مفرح في اعتراف اسبانيا بمغربية الصحراء ولكن نتمنى في القريب ان شاء الله يأتي الدور على سبتة ومليلية والثغور المتبقية لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة…

  7. مواقف المملكة والتشبث القوي بمصداقية مطلبها يجعلها دائما متفوقة بعدالة قضيتها مهما تطلب الامر .انه موقف ملك شجاع لا يرضي بان يطوع احد مواقف المملكة في اي اتجاه الا الاتجاه الجاد مهما كلف الثمن . الملك والحكمة من اوتيهما فقد اوتي خيرا كثيرا..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق