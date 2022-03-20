متحدثة باسم الحكومة الإسبانية : المرحلة الجديدة بين إسبانيا والمغرب “نبأ سار”
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، أن تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين إسبانيا والمغرب هو “نبأ سار”.
وقالت رودريغيز، في حوار خصت به صحيفة “لاراثون”، نشر اليوم الأحد، “ينبغي أن نرحب بالنبأ السار المتمثل في تدشين هذه المرحلة الجديدة من العلاقات القائمة بين إسبانيا والمغرب، البلدان الجاران اللذان تجمعهما علاقات تاريخية”.
وأشارت المسؤولة الإسبانية إلى أن هذه المرحلة الجديدة “تضمن الاستقرار الضروري (…) وستمنحنا اليقين، إن على المستوى السياسي أو من حيث انعكاساتها الإيجابية على التجارة بين إسبانيا والمغرب”.
وقالت “لقد قمنا بتعهدات متبادلة وعملنا على احترامها: من بينها، الامتناع عن الإجراءات الأحادية، الحفاظ على تواصل سلس وصريح، قصد الاستمرار في تعزيز تدبير تدفقات الهجرة. المفتاح سيكون هو التعاون”.
وبعد تجديد التأكيد على موقف بلادها بخصوص قضية الصحراء المغربية، أوضحت رودريغيز أن الاتفاق بين البلدين يكتسي “طابعا نموذجيا”، لاسيما في هذه الفترة المضطربة المطبوعة بالأزمة الأوكرانية.
وفي رسالة موجهة إلى جلالة الملك، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول الصحراء المغربية.
واعترافا “بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.
7 تعليقات
ابتداءا من الان يحق لنا ان نفتح صفحة جديدة مع جارتنا اسبانيا تكون اقوى وافضل من السابق تنبني على الثقة المتبادلة والصراحة والتعاون المشترك والمتبادل بين بلدينا من اجل كل ما يصب في مصلحتهما لان ما يجمعنا مع الجارة اسبانيا اكثر واقوى مما يفرقنا لنتوكل على الله والله ولي التوفيق
شخصيا لا أرى أي جديد أو تغيير في الموقف الاسباني فمدريد كانت ولا زالت كباقي دول الاتحاد الاوربي تقول إن حل قضية الصحراء بيد الامم المتحدة وضمن خيارات الحل مبادرة الحكم الذاتي فموقف اسبانيا كان من الممكن ان يحدث فارقا تاريخيا في الحل لو أن مدريد اعترفت بمغربية الصحراء غير ذلك فنحن أمام مناورة اسبانية جديدة دافعها اقتصادي وهدفهاتصدير الازمة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية العام المقبل ..
نريد اعتراف كامل بمغربية الصحراء بدون نقصان، لأن اسبانيا تعرف جيدا ان الصحراء مغربية،لذلك نريد افعال وليس اقوال.عاش الملك..🇲🇦
خبر مفرح، ومتنمنياتنا للبلدين التقدم والازدهار وكي ملف الأزمة الثنائية وان شاء الله بداية انفراج للعلاقات المغربية الإسبانية بالعمل سويا ..
نعم انها السياسة الملكية الرزينة و الناجحة اللهم احفظ ملكنا الحبيب …
شيء مفرح في اعتراف اسبانيا بمغربية الصحراء ولكن نتمنى في القريب ان شاء الله يأتي الدور على سبتة ومليلية والثغور المتبقية لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة…
مواقف المملكة والتشبث القوي بمصداقية مطلبها يجعلها دائما متفوقة بعدالة قضيتها مهما تطلب الامر .انه موقف ملك شجاع لا يرضي بان يطوع احد مواقف المملكة في اي اتجاه الا الاتجاه الجاد مهما كلف الثمن . الملك والحكمة من اوتيهما فقد اوتي خيرا كثيرا..