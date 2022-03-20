وفاة الفنان المصري زكي فطين

نجلاء مزيان: هبة بريس

توفى يومه الأحد، الفنان المصري الكبير زكي فطين عبد الوهاب عن عمر ناهز 61 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

و كان الفنان المصري عبد الوهاب يعاني من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم في المخ، حيث أصيب في يونيو الماضى بورم في المخ، وفي منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.

و الجدير بالذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.

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