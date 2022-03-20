زكي فطين

وفاة الفنان المصري زكي فطين

2022-03-20 / 1:05 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

توفى يومه الأحد، الفنان المصري الكبير زكي فطين عبد الوهاب عن عمر ناهز 61 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

و كان الفنان المصري عبد الوهاب يعاني من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم في المخ، حيث أصيب في يونيو الماضى بورم في المخ، وفي منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.

و الجدير بالذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.

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تعليق واحد

  1. هل الجراءد المصرية تهتم بالفن المغربي واحزانه؟ اعطي لأنفسكم الثقة والعزة في النفس واهتموا بما هو وطني.

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