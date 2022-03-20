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ايريك يانس..موقف إسبانيا الجديد يمنح “دفعة قوية” لمخطط المغرب للحكم الذاتي

2022-03-20 / 11:13 صباحًا
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هبة بريس _ و م ع

أكد الممثل الشخصي الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، إيريك يانسن، اليوم السبت، أن الموقف الجديد لإسبانيا المتعلق بقضية الصحراء المغربية، يعطي دفعة قوية لمبادرة الحكم الذاتي المقترحة من طرف المغرب.

وأكد يانسن، في تصريح، أن الأمر استغرق وقتا طويلا حتى تنضج آفاق حل سياسي لقضية الصحراء، لكن مبادرة إسبانيا الأخيرة ودعم القوى الكبرى يمنح دفعة قوية لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وأشار إلى أن إسبانيا من خلال الرسالة التي وجهها رئيس حكومتها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تصطف على نحو لا لبس فيه إلى جانب موقف الولايات المتحدة، ألمانيا والأمم المتحدة المؤيد للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، والذي وصفه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه جاد، ذو مصداقية وواقعي.

وذكر يانسن بأن العديد من البلدان الإفريقية، وفي الخليج، أوروبا وأمريكا اللاتينية عبرت بالفعل عن دعمها، معتبرا مع ذلك أن دعم إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة التي تحافظ على علاقات تاريخية عميقة مع المنطقة وساكنتها، يكتسي طابعا “خاصا”.

وحذر يانسن من أن التخلي عن فرصة الحل السياسي السلمي سيكون بمثابة خطأ فادح، مؤكدا أن “الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية سيمنح الشعوب المغاربية مستقبلا مشرفا، الاستقرار وآفاقا ممتازة”.

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