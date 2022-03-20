روسيا تعترف للمرة الثانية باستخدام صواريخ “الخنجر” في أوكرانيا
هبة بريس _ وكالات
أكدت روسيا، الأحد، لليوم الثاني على التوالي أنها استخدمت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في أوكرانيا، هذه المرة لتدمير مخازن وقود للجيش الأوكراني في جنوب البلاد.
وزعمت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه “تم تدمير مخزون كبير من الوقود بصواريخ كاليبر التي تم إطلاقها من بحر قزوين، وكذلك صواريخ بالستية فرط صوتية أطلقها نظام كينجال (الخنجر بالروسية) من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم”. ولم تحدد تاريخ الضربة، بحسب فرانس برس.
وتنتمي صواريخ “كينجال” البالستية فرط الصوتية وصواريخ كروز من نوع “زيركون” لعائلة جديدة من الأسلحة طورتها روسيا يقول عنها بوتين إنها “لا تقهر”.
وأجريت تجارب ناجحة على صواريخ “كينجال” عام 2018، أصابت خلالها كل أهدافها على مسافة قد تصل إلى ألف كيلومتر بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وتجهز طائرات حربية من طراز “ميغ-31” بصواريخ كهذه
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19 تعليقات
هذه الصواريخ عالية الكلفة و يفترض استخدامها في مواجهة دولة عظمى فعندما تستخدم ضد أوكرانيا فهذا يعني أنه استعراض للقوة يدل على أن بوتن في الحقيقة في ورطة كبيرة..
على الشعب الروسي أن يخرج إلى الشارع للمطالبة بوقف هذه الحرب العبثية التي أشعلها بوتين والتي حتما سوف تؤدي الى كارثة لقدر الله ..
بوتين لديه خبرة مكتسبة في العصور الماضية عن الحرب ويتمتع بخير عالية في فنون القتال ..
ندعوا الله ان تكف الحروب وتهدأ النفوس فالحرب يذهب ضحيتها الفقراء من الناس الذين لا ناقة لهم ولا جمال فيها سوى التشرد واللجوء اللى الدول الاخرى…
روسيا تطالب حتى بضمانات من حلف الناتو بعدم التوسع وبالذات في اوكرانيا وجورجيا وتم رفض ذلك مسبقا من الناتو، فاوكرانيا ليست دولة صغيرة فيسهل ابتلاعها بمعنى استنزاف لايستحمله الاقتصاد الروسي حاليا، والاقتصاد الروسي لايستحمل دخوله حرب طويلة وهو اقتصاد بسيط يعاني حتى من ازمة كورونا ..
حرب اكرانيا وروسيا يوازي حرب اقتصادية شاملة منها توقف الغاز الى أوروبا وفرض عقوبات على الروس ومحاصرتها حتى تاكيد خسائر كبيرة ودعم لامحدود اقتصاديا وسياسيا لاكرانيا…
دعايات أوكرانيا أكثر من أفعالها على الأرض وربما دعاياتها يكون لها اثر عكسي من خصومها فتزداد كثافة الضربات الروسية عليها..
بوتن قال سيتم تصنيع جميع المنتجات والتكنولوجيا التي فرض الغرب عليها عقوبات
هذا بالاضافة الي التعاون مع الصين في استكشاف الفضاء وكذالك قال لو فرضنا حظر طيران فوق روسيا ردا بالمثل فإن تكلفة الطيران سوف تزيد وبالتالي سيزيد الوقود وتذاكر الطيران..
لقد استولت القوات الروسية على الاسلحة التي ارسلتها لها الدول الاوروبية والولايات الامريكية وأنها احتلت جل المدن الاكرانية..
البادئ أظلم كان يجب أن يفكروا بشعوبهم الذين يؤدون ثمن الحروب قبل أن يمطروا روسيا بالعقوبات انسياقا وراء أمريكا فروسيا لديها اقتصاد كبير …
إذا لم توافق أكرانيا على شروط بوتن فستصل الحرب إلى استخدام السلاح النووي لأن روسيا ليس لديها خيارات أخرى..
روسيا تحاول رد مساحة اكبر من أجل لعب دور بالنسبة لحجم قوته العسكرية والاقتصادية والغرب مصر على تحجيمه والشعب في أوكرانيا هو من يدفع الثمن ..
ماهي القوة التي تمتلكها روسيا كي تجعل اكثر من 30 دولة حلف الناتو تفشل وتسكت وتعترف بفشلها امام الدب الروسي القوة التي اسكتت العالم.. وتحدت العقوبات الأمريكية..
ان تنازلت روسيا على القصف الأكراني فإنها حتما سوف يؤدي ذالك الى فشلها واضعافها فخطتها هي الخضوع الى شروطها حتى تتوقف بذالك الى الحرب …
ان الشيء الوحيد الذي لايستطيع العالم التخلي عنه هو النفط والحبوب والاثنان تملكهما روسيا وان النفط والغاز في أغلب الدول المنتجة هو تحت هيمنة روسيا والمتضرر الاكبر هم الدول المصدرة لهم ..
روسيا إما ستنتقم عسكريا انتقام كارثي أو ستتراجع بسبب العقوبات الكارثية المدمرة لاقتصادها الذي تراجع ..
بوتين رفع كرامة العالم المهضوم من حقوقه وجعل قراره هذا من روسيا قوية واسكت كل الدول العظمى وبما فيها الناتو التي ارعبها..
روسيا سوف تبدأ باستخدام الأسلحة المتطورة في الاراضي الاكرانية وذالك بعدما مدت الناتو بمساعدات عسكرية لاكرانيا بدل الجلوس والقبول بالشروط الروسية ..
حاول الغرب أن يهزم روسيا إعلاميا بإظهارها متخلفة عسكريا أمام أمريكا والناتو ولكن الوقائع على الأرض تثبت أن روسيا غيرت قوانين اللعبة برمتها…