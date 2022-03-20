محلل سياسي : الموقف الاسباني الجديد من قضية الصحراء المغربية “تطور لافت”

أكد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية، محمد بودن، أن الموقف الجديد لاسبانيا من قضية الصحراء المغربية، الذي تضمنته الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الاسبانية السيد بيدرو سانشيز الى جلالة الملك محمد السادس ، يمثل “تطورا لافتا في واقع العلاقات الثنائية”. وأوضح السيد بودن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا الموقف الجديد يشكل أيضا نصرا للدبلوماسية المغربية بفضل الرؤية الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس .

وأضاف أن هذه الدبلوماسية أكدت مهارتها في ادارة العلاقات مع القوى الدولية و الاقليمية وحرصها على تحقيق أهدافها بالتوازن المطلوب بين القناعات الجوهرية و المصالح الاستراتيجية في ظل بيئة دولية متشابكة.

وأكد، في هذا السياق، أنه ثمة إعادة ضبظ العلاقات بين البلدين على أسس ومحددات صريحة كما حددها جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2021 والتي تتجلى في الثقة والشفافية و الاحترام المتبادل و الوفاء بالالتزامات.

واضاف ان هذا الموقف الجديد هو خيار واقعي ينسجم مع حقائق الأمور كما جاء منسجما مع مع قرارات مجلس الأمن و أسسها المعيارية خاصة القرار 2602.

واعتبر أن الموقف الاسباني بخصوص مبادرة الحكم الذاتي يأتي كذلك في ظل الدينامية الدولية التي تؤكد مصداقية و وجاهة المبادرة المغربية و في ظل الاتجاه الدولي المتزايد لدعم سيادة المغرب على صحرائه بالطرق الدبلوماسية و العملية و الاقتصادية.

كما أن هذا الموقف ، الذي يمثل التزاما جديدا لاسبانيا مع المغرب كشريك استراتيجي أساسي في شمال إفريقيا، يضيف السيد بودن، يعكس “تعبيرها بوضوح عن قناعاتها بخصوص قيمة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007 كحل منطقي ومرجعي للنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية “.

وشدد، في هذا الاطار، على أن هناك “ثمة وعي اسباني صريح لمكانة المملكة المغربية في الفضاء الاقليمي و ما تمثله قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمغاربة و مدى الترابط الوثيق بين مصالح البلدين جيو – استراتيجيا و اقتصاديا و أمنيا”.

وحسب المحلل السياسي فإنه “لم يكن بامكان اسبانيا أن تتحاهل فرص المستقبل المشتركة بين البلدين بحكم طبيعة العلاقات الثنائية المغربية -الاسبانية كواحدة من أهم العلاقات بين بلد أوروبي، وبلد إفريقي لما تتمتع به من زخم، وتاريخ حافل، وسعة نطاق، ومستقبل واعد وثقل لدى البلدين في الفضاء الأورو متوسطي”،

وأعرب عن يقينه أن اسبانيا ترسخت لديها “خلاصة واضحة بشأن الايمان العميق للمملكة المغربية بأن حقوقها السيادية مسألة محسومة” .

وقال في هذا الاطار إن “ثمة ادراك اسباني صريح لمكانة المملكة المغربية في الفضاء الاقليمي و ما تمثله قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمغاربة و مدى الترابط الوثيق بين مصالح البلدين جيو – استراتيجيا و اقتصاديا و أمنيا”.وكان السيد بيدرو سانشيز قد أكد في الرسالة التي وجهها إلى جلالة الملك بأن ” إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، في بلاغ، أن المملكة المغربية تثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

يشار إلى أن رئاسة الحكومة الإسبانية تعهدت ، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، بضمان “سيادة المغرب ووحدته الترابية”، في إطار “المرحلة الجديدة” التي تم تدشينها بين البلدين.

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