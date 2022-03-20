كوريا تعقد اجتماعا طارئا بسبب إطلاق بيونغ يانغ لقذائف في البحر الأصفر

2022-03-20 / 9:12 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

الصورة تعبيرية

.عقد مجلس الأمن القومي لكوريا الجنوبية اجتماعا طارئا على خلفية إطلاق الجارة الشمالية عدة قذائف صاروخية باتجاه البحر الأصفر.
وذكرت وكالة “يونهاب” اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت خلال ساعة 4 قذائف من إقليم بيونغنام دو، مشيرة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يرجح أن تكون هذه القذائف قد تم إطلاقها من منظومة صاروخية.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قوله “نحافظ على الاستعداد القتالي ونراقب الوضع عن كثب”.

وعقد اجتماع مجلس الأمن القومي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وعمل المشاركون فيه على تحليل المعلومات حول القذائف بالتعاون مع الولايات المتحدة، واتخاذ إجراءات لضمان الأمن أثناء تغيير الحكومة في جمهورية كوريا الجنوبية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

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