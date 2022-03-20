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طقس الأحد.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-03-20 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع أو جليد محلي بالمرتفعات، فضلا عن تشكل سحب منخفضة خلال الصباح مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي فوق السهول و السواحل الشمالية و الوسطى.

كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار أو زخات محليا رعدية خلال الظهيرة و الليلة الموالية فوق السهول الشمالية، الريف، السايس، الواجهة المتوسطية و الأطلسين الكبير و المتوسط.

وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما شرقية بمنطقة طنجة و الواجهة المتوسطية، شمالية بالسواحل الجنوبية وضعيفة الى معتدلة جنوبية بالجنوب-الشرقي والهضاب العليا الشرقية، فيما ستكون شمالية الى غربية بباقي المناطق، مع تناثر بعض الغبار جنوب المنطقة الشرقية و الجنوب- الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس، ومابين 03 و 08 درجات بكل من الريف، أودية ملوية والمنطقة الشرقية، وما بين 14 و 18 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 08 و 14 درجة بباقي جهات المملكة.

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