فنلندا ” أسعد بلد في العالم ” للمرة الخامسة على التوالي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حصلت دولة فنلندا للمرة الخامسة على لقب ” أسعد بلد في العالم ” في التقرير السنوي العاشر لمؤشر السعادة العالمي، الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة .

وجاءت الدنمارك في المرتبة الثانية ثم أيسلندا وسويسرا وهولندا.

ويعتمد الإحصائيون في التقرير، الّذي يصنف “السعادة” في أكثر من 150 دولة حول العالم، على بيانات من استطلاع غالوب العالمي والعديد من العوامل الأخرى، منها مستويات الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط العمر المتوقع في الدول.

كما ركز التقرير على ثلاثة مجالات في عام 2022، وهي النظر إلى أرشيف الدول، النظر في كيفية أداء الناس والبلدان في مواجهة فيروس كورونا، والتطلع إلى كيفية تطور علم الرفاهية الذاتية في المستقبل.

إلى جانب أسعد البلدان في العالم، نظر التقرير أيضاً في الدول الأكثر تعاسة في العالم، حيث احتلت أفغانستان المرتبة الأولى، ولبنان المرتبة الثانية، يليه زيمبابوي ورواندا وبوتسوانا.

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