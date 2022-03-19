الشغب يوقف نزال بدر هاري و خصمه البولندي

2022-03-19 / 10:47 مساءً
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هبة بريس - رياضة

أدت أحداث الشغب التي شهدتها قاعة النزال بين البطل العالمي المغربي في رياضة الكيك بوكسنيغ بدر هاري، إلى توقيف نزاله ضد الملاكم البولندي، أركاديوس جوسيك.

ويلتقي بدر هاري بالملاكم البولندي، أركاديوس جوسيك، في “نزال الثأر”، بعد سقوط المغربي على يد منافسه في نزالهما السابق على حلبة “روتردام”، في 4 شتنبر 2021.

من جانبه سيلاقي البطل المغربي جمال بن صديق خصمه الهولندي ليفي ريخترز.

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‫3 تعليقات

  3. الى ماروكي…هل شاهدت فعلاا النزال؟ بدر كان منتصر في الجولتين…أين كان سينهزم؟ والشغب صار بعدما أعلن مقدم المباراة قد انتهت.نحن كنا بداخل القاعة…لا تردد أشياء متل القطيع

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