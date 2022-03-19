الشغب يوقف نزال بدر هاري و خصمه البولندي
هبة بريس - رياضة
أدت أحداث الشغب التي شهدتها قاعة النزال بين البطل العالمي المغربي في رياضة الكيك بوكسنيغ بدر هاري، إلى توقيف نزاله ضد الملاكم البولندي، أركاديوس جوسيك.
ويلتقي بدر هاري بالملاكم البولندي، أركاديوس جوسيك، في “نزال الثأر”، بعد سقوط المغربي على يد منافسه في نزالهما السابق على حلبة “روتردام”، في 4 شتنبر 2021.
من جانبه سيلاقي البطل المغربي جمال بن صديق خصمه الهولندي ليفي ريخترز.
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3 تعليقات
راه كان مشى فيها بدر لولا تدخل الجمهور بدر كبر
بالتوفيق ان شاء الله أن تنصرو الله ينصركم ويسدد خطاكم الله التوفيق
الى ماروكي…هل شاهدت فعلاا النزال؟ بدر كان منتصر في الجولتين…أين كان سينهزم؟ والشغب صار بعدما أعلن مقدم المباراة قد انتهت.نحن كنا بداخل القاعة…لا تردد أشياء متل القطيع