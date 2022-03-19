الكهربائيون العرب ينتخبون المغربي الحافظي رئيسا للاتحاد العربي للكهرباء للمرة الثانية على التوالي بالدوحة

هبة بريس -

جدد الكهربائيون العرب الثقة في المغربي عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء، اليوم السبت 19 مارس الجاري ، في الدوحة بقطر، خلال السادسة والخمسين للمجلس الإداري والدورة السابعة عشر للجمعية العامة للاتحاد العربي للكهرباء بمشاركة المدراء العامون لشركات الكهرباء في الدول العربية الأعضاء في الاتحاد العربي للكهرباء.

وقدم الحافظي عرضا مفصلا لأهم الإنجازات التي قام بها الاتحاد العربي للكهرباء خلال الفترة التي تولى فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب رئاسة هذه الهيئة منذ شهر دجنبر 2018.

فخلال هاته الولاية الرئاسية، تم وضع رؤية استراتيجية لإحداث نموذج جديد لتطوير عمل الاتحاد من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات العميقة في قطاع الكهرباء وتمكينه من تعزيز دوره على الصعيد العالمي والإقليمي على غرار المنظمات الدولية الكبرى وبالتالي مواكبة الشركات العربية في رفع التحديات المستقبلية والمتعلقة خاصة بتأمين تزويد البلدان العربية بالكهرباء بأحسن كلفة وتعزيز الربط الكهربائي.

فمن بين أولى الخطوات لتفعيل هذه الرؤية الجديدة كانت إنجاز دراسة إعادة هيكلة الاتحاد من طرف شركة استشارية عالمية وكذلك تعيين فريق عمل بقيادة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سهر على مواكبة جميع مراحل الدراسة.

كما تجلت أهم الإنجازات في وضع خطة عمل وخارطة طريق واضحة نتج عنها أساسا تحديث هياكل الاتحاد وآلياته وتنظيمه وكذا اعتماد نظام حكامة فعال علاوة على إعادة توجيه مهام وأهداف هذه المنظمة العربية مما سيساعد على مواجهة التحولات العميقة التي يشهدها القطاع على الصعيد العالمي عامة والعربي خاصة.

فهذه التحديات تجعل الاتحاد العربي للكهرباء أكثر طموحًا لمواجهتها في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بالظرفية الوبائية على المستوى العالمي حيث أثرت الجائحة بشكل كبير على قطاع الكهرباء عبر العالم مما دفع الشركات الكهربائية إلى اتخاذ تدابير جديدة واعتماد حلول فعالة لضمان استمرارية التزويد بالطاقة الكهربائية في أفضل الظروف.

ونظرا للإنجازات الهامة التي تم تحقيقها داخل الاتحاد خلال فترة رئاسته، تمت إعادة انتخاب السيد الحافظي بأغلبية ساحقة رئيسًا للمرة الثانية على التوالي للاتحاد العربي للكهرباء للفترة 2022-2025 مباشرة بعد نهاية اجتماعات المجلس الإداري والجمعية العامة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد العربي للكهرباء.

وقد أعرب أعضاء الاتحاد عن تهانيهم الحارة للسيد الحافظي والتزامهم معا بتحقيق المشاريع الطموحة وجعل الاتحاد العربي للكهرباء منظمة تحتل مكانة بارزة في قطاع الكهرباء في العالم.

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