ثاباتيرو : دعم اسبانيا لمخطط الحكم الذاتي عودة للثقة والعلاقات الجيدة بين البلدين
قال رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو، أن “الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك كانت رسالة حكيمة من أجل إرساء علاقة تقوم على الثقة وعلى أسس متينة، وبصدق تام من كلا الطرفين”.
وأوضح ثاباتيرو، في حديث خص به إذاعة (ميدي 1)، أن الرسالة “تروم إرساء علاقة تقوم على الثقة والصدق” بين المغرب وإسبانيا، معتبرا موقف الحكومة الإسبانية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء ب”الإيجابي للغاية”، سجل ثاباتيرو أن هذا الموقف يمثل عودة “للعلاقة الجيدة والثقة بين المغرب وإسبانيا”.
وأشار إلى أن “موقف الحكومة الإسبانية حول مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو الموقف الذي دافعت عنه منذ سنة 2008، عندما كنت رئيسا للحكومة (…) وهو الموقف ذاته الذي تم التعبير عنه مجددا”، معربا عن أمله في أن يتم في المستقبل القريب إيجاد حل للنزاع حول الصحراء على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي. وقال، بهذا الخصوص، “لطالما اعتبرت أن العلاقة مع المغرب يتعين أن تنبني على أساس الثقة والصدق والشفافية التامة في مجالات الأمن والوحدة الترابية والهجرة”.
8 تعليقات
هذآ المصطلح ليس له وجود في القاموس الدولة إسلامية؛ بما يسمى لحكم الذاتي؛. فهو مصطلح عند اوروبا فقط .. بالنسبة للصحراء المغربية فهي صحراء مغربية بجميع اللغات تبقى مغربية أبا عن جد وهي ذكرى تاريخية لا تنسى…
المغرب من طنجة إلى كويرة ومن سبة
إلى المليلية والجزر المحتلة؛ لا يجب أن يسقط المغرب في هذآ الخطأ يعطى الحكم الذاتي لهؤلاء المستغلين ؛ نحن مغرب واحد من أراد ذالك مرحباً ومن اراد العكس فاليذهب…..
نحن دول مغربية متحدة لأن المغرب لم يكن مقسما من قبل حتى يتم تطبيق الحكم الذاتي….
صراحة كا قام به المغرب جعل جميع الدول ترفع قبعتها وتفتخر بمغربيته..وهذا الفضل يرجع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه بكرامة وسيادة..
بعد أزمة صعبة جدا عالمية للغاز والبترول التي يعرفها حاليا العالم وكذا الحرب في أوكرانيا ..فتجهت الأنظار مجددا للجزاء وبالتالي المغرب الذي يعتبر بوابة استراتيجية لاوروبا ..ومن هنا اشتبكت الخيوط باعتبار العلاقة المتوثرة بين المغرب والجزائر الداعمة للبوليزاريو…
إن مواقف المملكة والتشبت القوي بصداقيته وشفافيته الصادقة بمطلبها يجعلها دائما متفوقة بعدالة قضيتها وإن تطلب الأمر بتضحية نفسه من أجل وطنه وكرامته…
سياسة المغرب الجديد ستعطي قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها في تاريخ المغرب وستكون خطوة ومرحلة إيجابية ومقبولة لدى السلطات المغربية وبالاخص اقاليمنا الصحراوية المغربية…
اظن المستفيد من هذآ هو الدولة الإسبانية لأنه أكيد من وراء هذه الاعتراف مصلحة هههههههههههه.