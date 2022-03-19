ثاباتيرو : دعم اسبانيا لمخطط الحكم الذاتي عودة للثقة والعلاقات الجيدة بين البلدين

2022-03-19 / 9:00 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

قال رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو، أن “الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك كانت رسالة حكيمة من أجل إرساء علاقة تقوم على الثقة وعلى أسس متينة، وبصدق تام من كلا الطرفين”.

وأوضح ثاباتيرو، في حديث خص به إذاعة (ميدي 1)، أن الرسالة “تروم إرساء علاقة تقوم على الثقة والصدق” بين المغرب وإسبانيا، معتبرا موقف الحكومة الإسبانية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء ب”الإيجابي للغاية”، سجل ثاباتيرو أن هذا الموقف يمثل عودة “للعلاقة الجيدة والثقة بين المغرب وإسبانيا”.

وأشار إلى أن “موقف الحكومة الإسبانية حول مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو الموقف الذي دافعت عنه منذ سنة 2008، عندما كنت رئيسا للحكومة (…) وهو الموقف ذاته الذي تم التعبير عنه مجددا”، معربا عن أمله في أن يتم في المستقبل القريب إيجاد حل للنزاع حول الصحراء على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي. وقال، بهذا الخصوص، “لطالما اعتبرت أن العلاقة مع المغرب يتعين أن تنبني على أساس الثقة والصدق والشفافية التامة في مجالات الأمن والوحدة الترابية والهجرة”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير شؤون الرئاسة الإسباني : إسبانيا والمغرب ينخرطان في علاقة “مستقرة وجيدة”

وزير شؤون الرئاسة الإسباني : إسبانيا والمغرب ينخرطان في…

2022-03-19 / 9:15 مساءً
Photo of الطوسي : دعم إسبانيا لمخطط الحكم الذاتي إعادة ترتيب للأوراق الإقليمية

الطوسي : دعم إسبانيا لمخطط الحكم الذاتي إعادة ترتيب…

2022-03-19 / 8:59 مساءً
Photo of محلل اسباني : دعم إسبانيا للمغرب “منعطف” في تسوية الخلاف حول الصحراء

محلل اسباني : دعم إسبانيا للمغرب “منعطف” في تسوية…

2022-03-19 / 7:28 مساءً
Photo of استدعاء الجزائر لسفيرها باسبانيا حجة عليها كطرف رئيسي في نزاع الصحراء المغربية

استدعاء الجزائر لسفيرها باسبانيا حجة عليها كطرف رئيسي في…

2022-03-19 / 7:04 مساءً
Photo of إعلام اماراتي : الدبلوماسية الحكيمة للملك تُنصر المغرب في ملف الصحراء

إعلام اماراتي : الدبلوماسية الحكيمة للملك تُنصر المغرب في…

2022-03-19 / 6:30 مساءً
Photo of انتخاب عمدة طنجة رئيسا لجمعية رؤساء مجالس الجماعات والمدن

انتخاب عمدة طنجة رئيسا لجمعية رؤساء مجالس الجماعات والمدن

2022-03-19 / 3:06 مساءً
Photo of الملك يعين 49 ملحقا قضائيا كقضاة بالمجالس الجهوية للحسابات

الملك يعين 49 ملحقا قضائيا كقضاة بالمجالس الجهوية للحسابات

2022-03-19 / 1:45 مساءً
Photo of الدبلوماسية المغربية ومنطق “الدّق والسْكَات” “فيديو”

الدبلوماسية المغربية ومنطق “الدّق والسْكَات” “فيديو”

2022-03-19 / 1:29 مساءً
Photo of وزير بيروفي سابق: الموقف الجديد لمدريد “انتصار للقانون الدولي”

وزير بيروفي سابق: الموقف الجديد لمدريد “انتصار للقانون الدولي”

2022-03-19 / 12:18 مساءً
Photo of بايدن يعين بونييت تالوار سفيرا فوق العادة في المغرب

بايدن يعين بونييت تالوار سفيرا فوق العادة في المغرب

2022-03-19 / 11:14 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق