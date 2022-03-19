خليفة الطريقة التيجانية بنيجيريا يزور مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف

و م ع

قام الخليفة العام للطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الاتحادية، سمو الأمير السنوسي السنوسي لاميدو أمينو ، اليوم السبت ، بزيارة لمؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، التي يتواجد مقرها بالمحمدية .

وشملت زيارة سمو الأمير السنوسي السنوسي لاميدو أمينو ، والوفد المرافق له ، فضلا عن مقر مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، كذلك مطبعة فضالة .

وبالمناسبة، تقدم سمو الأمير السنوسي السنوسي لاميدو أمينو ، بالشكر الجزيل ، لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، على الفرصة التي أتاحها له لزيارة المملكة، حيث اطلع عن قرب على مجموعة من المؤسسات والمآثر الدينية والتاريخية العريقة بالمملكة، وذلك في إطار العمل على توثيق العلاقات وتقوية الروابط بين البلدين.

وأشار في هذا الصدد إلى أن زيارته لمؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف تأتي بعد زيارات أخرى شملت أساسا كلا من ( معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات )، و ( الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بالرباط ) ، و ( دار الحديث الحسنية بالرباط )، و (جامعة القرويين )،و ( مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ) بمدينة فاس ، وجامعة الأخوين بإيفران.

وبالمناسبة أشاد أيضا بالمجهودات المبذولة من قبل ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من أجل توفير المصاحف التي يقرأها الناس ، وتضرع إلى الله تعالى أن يجازي جلالته على هذه المبادرات، وكل من يكون في خدمة الكتاب المبارك ، الدستور الذي يهدي للصراط المستقيم .

وأشار إلى أن هذه المبادرات ، التي يطلقها جلالة الملك، مفيدة جدا ليس للمغاربة وحدهم ، ولكن للأمة جمعاء ، وقال في هذا السياق : ” نحن ننظر إلى جلالته أميرا للمؤمنين لكونه يحافظ على الثوابت الدينية التي لا نعرف غيرها “، مضيفا ” أن الإسلام جاءنا من المغرب، وفقا للمذهب الملكي وبقراءة ورش ، من أجل تصحيح مفاهيم الإسلام بعيدا على الغلو والتشدد “.

من جهته استعرض السيد حميد حماني اليوسي مدير ( مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف ) جانبا من المحطات التي مرت منها هذه المؤسسة المحدثة بأمر من أمير المؤمنين، الذي اشرف على تدشينها في 2010 .

وتابع أن المؤسسة عملت منذ 2011 إلى غاية 2021 على طبع أكثر من 20 مليون نسخة من المصحف الشريف ، بما فيها أعمال الطبع التي تقوم بها دور النشر المغربية في إطار الشراكات والتعاون .

كما قامت المؤسسة ، يضيف ، بتسجيل ما يربو عن 400 ألف دعامة إلكترونية من المصحف المحمدي المرتل برواية ورش عن نافع ، عبر مختلف الدعائم المتعددة الوسائط ، حيث وزعت هذه الكميات على مختلف مساجد المملكة .

من جانب آخر قامت المؤسسة أيضا بأمر من أمير المؤمنين بتوزيع كميات وافرة من المصحف الشريف على الدول الافريقية الشقيقة والصديقة .

وتوجت هذه الزيارة بتقديم هدايا عبارة عن مصاحف وتسجيلات قرانية لسمو الأمير السنوسي السنوسي لاميدو أمينو .

يذكر أن الخليفة العام للطريقة التيجانية بجمهورية نيجيريا الاتحادية يقوم منذ 12 مارس الجاري بزيارة للمملكة تهدف إلى توثيق العلاقات والروابط الروحية بين البلدين .

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