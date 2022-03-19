برعاية ملكية ..والدا الطفل “ريان” يعودان إلى دوار “إغران” بعد أداء مناسك العمرة

هبة بريس - مكتب طنجة

بعد أدائهم لمناسك العمرة في الديار السعودية،برعاية ملكية، عاد والدا وجدة الطفل ريان أورام، الى منزلهم بدوار “اغران” جماعة تمروت التابعة ترابيا لاقليم شفشاون.

ونشر الناشط بمواقع التواصل الاجتماعي ، عبد المجيد احراز، مقطع فيديو يوثق للحظة مرور “موكب” مكون من سيارتين تابعتين للقصر الملكي على متنهما والدا وجدة الطفل ريان اورام في طريقهما الى دوار اغران.

واهتز العالم بداية العام الجاري بمأساة الطفل ريان الذي توفى إثر سقوطه داخل البئر، بعد بقائه داخلها عدة أيام، إذ تدخلت السلطات وحفرت بئرا أفقية بجانب البئر التي سقط فيها «ريان»، بعد أن فشلت محاولات إنقاذه .

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