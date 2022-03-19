استدعاء الجزائر لسفيرها باسبانيا حجة عليها كطرف رئيسي في نزاع الصحراء المغربية

2022-03-19 / 7:04 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الجزائر اليوم السبت استدعاء سفيرها في مدريد، بعدما صدمها الموقف الجديد الذي عبر عنه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بإعلان دعمه مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء المغربية.

ونقلت صحف جزائرية عن بيان لوزارة الخارجية قولها إن “السلطات الجزائرية تفاجأت بشدة من التصريحات الأخيرة للسلطات الإسبانية وأنها تستغرب الانقلاب المفاجئ لإسبانيا في ملف القضية الصحراوية”.

ويكشف قرار الجزائر باستدعاء سفيرها في مدريد من أجل التشاور ، حجم الصدمة التي خلفها الموقف الاسباني الجديد لدى حكام قصر المرادية كما أنه يترجم شعورا باليأس بعد اخفاقات دبلوماسية متتالية.

وفي الوقت الذي تحاول فيه الجزائر التنصل من مسؤوليتها التاريخية في خلق النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وبأنها طرف محايد في القضية ، يأتي قرارها باستدعاء سفيرها باسبانيا كحجة أخرى على مسؤوليتها بشكل مباشر في “النزاع الاقليمي ” .

الدور المفضوح للجزائر في نزاع الصحراء المغربية لايمكن حجبه، فالجارة الشرقية أنفت منذ بداية النزاع المفتعل أكثر من 375 مليار دولار في حرب الاستنزاف التي خاضتها ضد المغرب، بما في ذلك التمويل والتدريب والتسليح الكامل لجبهة البوليساريو على حساب تنميتها السوسيو اقتصادية كما انها تضع أجهزتها الدبلوماسية في خدمة أجندة واحدة، هي الصحراء المغربية .

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‫7 تعليقات

  3. ماذا تنتظرون من كابرانات وجدوا أنفسهم جنرالات يتحكمون في دولة لقيطة استحدثت بمرسوم جمهوري فرنسي خاصة و ان اسطورة العدو الخارجي هي مفتاح بقائهم جاثمين على السلطة في الجزائر ؟ طبعا هم يحسون ان الوضع خرج عن سيطرتهم بعد الضربات الديبلوماسية التي كالتها لهم الخارجية المغربية على كل الأصعدة

  4. ادا كان هناك نصف مليون شهيد من أجل استقلال الجزائر فعلى النظام العسكري المجرم في الجزائر ان يعلم أن نصفهم من المغاربة الدين قدموا أرواحهم من أجل استقلال هدا البلد الي صنعته فرنسا على مقاسها ورغم دلك فالنظام البوخروبي الحاقد والمتآمر ارتكب أعمال إجرامية في حق المغاربة الدين طردوا بوحشية من الجزائر وسلبت ممتلكاتهم و كدلك الجراءم اللاءنسانية في حق اخواننا المغرر بهم في مخيمات تندوف.

  5. النظام العسكري الحاكم في الجزائر منذ ستينات القرن الماضي هو العدو الاول للمغرب وهو المؤسس لجبهة البوليزاريو وممولها – فلا استغراب من موقفه العدائي ضد مصالح المغرب ووحدته الترابية وهو البلد العربي الوحيد الذي يكن للمغرب الحقد والعداوة والكره في استرجاع صحرائه من المستعمر الاسباني وهو الذي يقف ضد مصالح المغرب حتى في صخرة ليلى ومطالب سبتة ومليلية – فلابذ للمغرب مستقبلا ان يعترف ويحتضن مطالب جمهورية القبائل والترافع حول المطالبة باستقلالها – وكببرها تصغار- والمغاربة مستعدون كامل الاستعذاد للموت في سبيل الوطن من طنجة للكويرة ومهما كلف ذلك من ثمن

  6. على الشعب الجزائري أن يحاسب المسؤولين، هناك أموال باهضة دهبة إلى حسابات الخونة و حكام الجمهورية الوهمية لديهم عقارات في جميع بلدان العالم وبالأخص في فرنسا و اسبانيا….

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