طنجة ..توقيف مروجا مخدرات ومؤثرات عقلية

2022-03-19 / 6:24 مساءً
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تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، زوال اليوم السبت 19 مارس الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و28 سنة ، احدهما من ذوي السوابق العدلية وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة القطار بمدينة طنجة، وهما في حالة تلبس بحيازة 870 قرص طبي مخدر من نوع “نورداز وريفوتريل”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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