بعد الموقف الإسباني الداعم للوحدة الترابية.. الجزائر تستدعي سفيرها بمدريد

2022-03-19 / 5:37 مساءً
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هبة بريس

استدعت الجزائر، اليوم السبت، سفيرها في مدريد فورا للتشاور.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، فقد جاء قرار السلطات الجزائرية إثر ما وصفته ب”التصريحات الأخيرة المفاجئة للسلطات العليا الاسبانية بشأن ملف الصحراء المغربية”

وأكدت الخارجية أن الجزائر استغربت الانقلاب المفاجىء وتحول موقف اسبانيا اتجاه قضية الصحراء المغربية.

هذا و بعث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز أمس الجمعة، رسالة إلى الملك محمد السادس تتضمّن دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء المغربية.

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‫3 تعليقات

  1. انقلب السحر على الساحر. جمهورية العسكر المنهكة غادا تاكل جنابها، اللهم قوي شيطان جمهورية العسكر الجزائرية واجعل كيدهم في نحرهم وتدميرهم في تدبيرهم، اللهم احفظ الشعب الجزائري الشقيق وشعوب المنطقة من شرهم.

  2. الجزائر تقطع العلاقة مع اسبانيا وتمنع عنها اجواء الملاحة الجوية ههههههههه لازمها دير هذا الشيئ لان طارلها الفريخ والقادم اعظم سيتم الحجر على النظام الجزائري من الامم المتحدة لحماية الشعب الجزائري

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