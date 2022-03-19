بعد الموقف الإسباني الداعم للوحدة الترابية.. الجزائر تستدعي سفيرها بمدريد

هبة بريس

استدعت الجزائر، اليوم السبت، سفيرها في مدريد فورا للتشاور.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، فقد جاء قرار السلطات الجزائرية إثر ما وصفته ب”التصريحات الأخيرة المفاجئة للسلطات العليا الاسبانية بشأن ملف الصحراء المغربية”

وأكدت الخارجية أن الجزائر استغربت الانقلاب المفاجىء وتحول موقف اسبانيا اتجاه قضية الصحراء المغربية.

هذا و بعث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز أمس الجمعة، رسالة إلى الملك محمد السادس تتضمّن دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء المغربية.

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